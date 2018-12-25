Назван лучший фильм 2018 года - ФОТО

Сайт "Кинопоиск" опубликовал свои итоги года и назвал лучший полнометражный художественный фильм 2018 года.

Как сообщает Lady.Day.Az, по итогам голосования пользователей сайта первое место заняла драма Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Напомним, что лента также получила две премии "Оскар".

Добавим, что лучшим новым шоу стал научно-фантастический сериал "Видоизмененный углерод" канала Netflix.

Н. Гасымова

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