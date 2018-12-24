3 черты характера Козерогов, которые стоило бы перенять

Открывает и закрывает год по-традиции самый мотивирующий знак всей зодиакальной дюжины. Возможно, именно поэтому даже те, кого не назовешь амбициозными и организованными начинают составлять длинные списки дел и задумываются о том, чего бы они хотели добиться в наступающем году. Главный знак Земли, управляемый дисциплинированным Сатурном, Козерог официально вступил в свои права 22 декабря.

Этот знак известен как один из самых законопослушных, целеустремленных, холоднокровных и консервативных по своей природе. Козероги, как правило, обладают отличным чувством самоиронии и невероятно верные в отношении семьи и ближайших друзей.

Представляем 3 главные черты их характера, которые стоило бы перенять:

Исполнительность

В то время как другие боятся сделать выбор, постоянно в чем-то сомневаются или бьют себя в грудь, произнося громкие слова и обещания, Козероги просто молча берут и делают. И ждут похожего подхода к жизни и делам от других. Они умеют ранжировать задачи, определять наиболее неотложные дела и решать их в первую очередь. Слово "прокрастинация" явно не из их лексикона. Они избегают витиеватых и туманных высказываний и всегда демонстрируют другим людям, как себя чувствуют и как к кому относятся, своими поступками и жестами. Эффективность - их главное преимущество. Козерог - хрестоматийный пример прямого и честного человека. И если вы сможете заставить его замедлиться на секунду и оторваться от дел, то увидите, насколько очаровательными он может быть.

Ответственность

В каждом коллективе или группе друзей обязательно есть человек, который все организовывает и не боится брать на себя ответственность. И, как правило, это именно Козерог. Они стремятся к четкости и структуре во всем, и если она не дается им в работе или личной жизни, то создают ее внутри себя. Если что-то пойдет не так, Козерог будет первым, кто сделает шаг вперед и попытается все исправить. В какой-то степени эта тенденция проистекает из желания этого знака все контролировать, руководить процессом и пресекать проблемы в начальной стадии, но, безусловно, такое поведение может быстро превратиться в жизнь мученика. Время от времени напоминайте им, что они не должны брать на себя все бремя, которое встречается на их пути.

Целеустремленность

Задайте этому знаку четкую цель, и они не будут беспокоить вас, по крайней мере, еще неделю. Козероги всегда точно знают - что они хотят делать, где они хотят жить, с кем хотят быть и как они собираются этого достичь. Скорее всего, они регулярно пополняют список краткосрочных и долгосрочных целей и проверяют его, прежде чем перейти к следующему шагу своего плана. Называйте это упрямством, амбициозностью, эгоизмом или целеустремленностью - Козерогу абсолютно все равно, что вы об этом думаете, пока это отвечает их личному определению успеха.

Х. Зейналова