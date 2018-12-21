ТОП-5 популярных в Азербайджане книг - ФОТО

Декабрь - время подводить итоги. Поэтому мы решили определить самые популярные книги этого года и поделиться информацией со своими читателями.

Lady.Day.Az в этом деле помогла страница @good_books_baku, которой управляет книголюб Наргиз Мамедова.

"Радикальное прощение" Колин Типпинг

Колин Типпинг является основателем и генеральным директором Института Радикального Прощения (Атланта, штат Джорджия). Колин родился и получил образование в Англии, был профессором Лондонского университета. С 1984 года вместе с женой Джоанн живет в Америке, где они проводят семинары по прощению, практикумы для коммерческих компаний, организовывают терапевтические лагеря для больных раком. Считают, что их миссия заключается в повышении сознательности планеты посредством радикального Прощения и создания мира всепрощения.

Эта книга более чем вероятно изменит вашу жизнь. Она поможет вам полностью пересмотреть свои взгляды на собственное прошлое и настоящее. В отличие от других форм прощения, истинное прощение легко достижимо и происходит практически мгновенно. После этого вы можете отказаться от роли жертвы, распахнуть свое сердце и повысить уровень жизненных вибраций. Предлагаемые здесь простые и доступные методы помогут вам избавиться от эмоционального груза прошлого и ощутить радость полного приятия всего, что приносит жизнь. В результате вы станете намного счастливее, сильнее и свободнее.

"Здоровая, счастливая, сексуальная" Кэйти Силкокс

Кэйти Силкокс - известный преподаватель йоги, практик аюрведы, автор статей в Yoga Journal. Издание Common Ground признало её одним из лучших учителей йоги в Сан-Франциско, а журнал Origin включил в список "70 йогов, изменивших мир".

Книга представляет из себя красивое, актуальное и чувственное пособие по аюрведе для современных женщин.

Автор уверена, что если вы хотите привнести древнюю мудрость аюрведы в вашу жизнь, вам совершенно не обязательно отказываться от посиделок с подругой за бокалом красного вина, от модных журналов и других простых удовольствий.

В своей книге Кэйти предлагает не только философию жизни, но и проверенный временем (речь идет о тысячелетиях!) метод, который позволит вам быть здоровой, счастливой и сексуальной.

Эта книга - полноценный справочник по женскому здоровью - от сияющей кожи до полноценной сексуальной жизни. В ней есть упражнения, медитации, рецепты и античные практики - все, что нужно для женского здоровья и красоты, и что не противоречит тому, как мы живем сейчас.

"Сила подсознания" Джо Диспенза

Джо Диспенза - современный американский лектор, исследователь в области нейрофизиологических процессов, бизнес-консультант, преподаватель и автор книг по зарубежной психологии и нейропсихологии.

Книга-сенсация ‒ №1 среди книг по самопомощи. Нет необходимости смиряться с реальностью и постоянно подстраиваться, ведь в любой момент мы можем изменить свою жизнь. Автор предлагает научный подход к изменению жизни. Его уникальная программа рассчитана на 4 недели, за это время она научит вас работать со своим подсознанием, чтобы достичь желаемого ‒ вам остается только решить, что конкретно вы хотите изменить в своей жизни. Эта умная, содержательная и насыщенная практическим материалом книга поможет вам освободиться из плена эмоций, наполнить жизнь здоровьем, счастьем и изобилием. Эта книга доступно объясняет работу подсознания, меняет представление о том, как устроен мозг, учит проникать в сферу подсознания и перепрограммировать его, раскрывает эффективные техники медитации.

"Подсознание может все!" Джон Кехо

Уже три десятилетия Джон Кехо получает мировое признание, как автор нашумевшей книги о силе ума. Джон - преподаватель, писатель, активный и сознательный член общества. В 1975 году он уехал в Британскую Колумбию на 3 года, где углубился в изучение работы человеческого мозга и интуиции. Результатом этих исследований стала его программа "Сила ума". С 1978 года он начал путешествовать и распространять свои идеи по всему миру. Всего он выпусти 5 книг, одна из которых особенно полюбилась азербайджанцам.

Способы активизации безграничных ресурсов нашего мозга, разработанные и скомбинированные Джоном Кехо в конкретную программу, которая отражена в этой книге, могут изменить вашу жизнь к лучшему, наполнить ее успехами и счастьем.

"Очаровательный кишечник" Джулия Эндерс

Джулия Эндерс - молодой ученый, микробиолог из Франкфурта. И хоть книга и относится к разряду популярных, она дает представление, насколько сложна система пищеварения, ее зависимость от состояния центральной нервной системы, представителей микрофлоры и паразитов, населяющих ее различные отделы.

Кого-то, возможно, шокирует столь откровенное обращение исследователя к "запретным" темам пищеварения и дефекации, кому-то, может быть, покажутся слишком экстремальными, даже неприемлемыми опыты на мышах и на пациентах-добровольцах, описанные в этой монографии. Кто-то усомнится во всемогуществе крошечных организмов, контролирующих нашу жизнь, а кому-то предположение, что у кишечника есть свои собственные "мозг" и "нервная система", вообще покажется абсурдным и антинаучным. Но вспомним, что новое и неизвестное всегда пугает человека, такова его стремящаяся к самосохранению природа, а эта книга - всего лишь еще один маленький шажок вперед на пути к открытию тайн и загадок нашего тела.

Ф. Агаларова

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