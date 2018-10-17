Роузи Хантингтон-Уайтли раскрыла секрет своей безупречной кожи

31-летняя супермодель и актриса всегда выглядит бесподобно. Это касается как показа мод, так и повседневной жизни. Актриса всегда выглядит ухоженно и свежо, что не может не вызывать интерес у СМИ.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, актриса раскрыла секрет своей совершенной кожи. Оказывается секрет ее красоты заключался не в каких-либо кремах, тональных основах или процедурах, а всего лишь в уникальной технике макияжа, которая самым что ни на есть обычным образом создала совершенно другой имидж, о котором многие и не догадывались.

Секрет ее успеха заключался в том, что в качестве основной базы лица она использует минеральную пудру... Эту задумку известной модели сообщил ее же визажист. Поначалу, девушка была уверена, что этот прием не сработает, ведь возникает логический вопрос как матовая пудра, пусть даже и минеральная способна дать сияние, столь необходимое моделям и голливудским актрисам? Но испытав данную технику, и увидев ее эффект, как говорится, "на лицо", Роузи поменяла свое мнение, ведь задумка удалась.

Для торжественных случаев актриса и модель использует хайлайтер, как и другие звезды шоу-бизнеса, но база в виде минеральной пудры создает эффект здоровой, красивой кожи и тем самым создает абсолютно иной образ.

Ханум Гадирли

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