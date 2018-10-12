5 способов избавиться от плохого настроения за 5 минут

Набрасываться на людей, после того, как они задали тебе простой вопрос - это признак плохого настроения. Плохое настроение может испортить не только ваш день, но и день всех окружающих. Существует несколько простых способов, которые помогут вам взглянуть на вещи по-другому и получить заряд позитива. Lady.Day.Az со ссылкой на Cluber.com.ua представляет 5 способов, при помощи которых вы сможете поднять себе настроение всего лишь за 5 минут.

Но сначала отметим, что один из способов, который, по версии многих, помогает избавиться от плохого настроения - это притворяться, пока сам в это не поверишь. Способ заключается в том, чтобы заставить себя улыбаться, даже тогда, когда вам совсем этого не хочется и вы не ощущаете соответствующих эмоций. Вполне вероятно, что поддельная улыбка может поднять ваше настроение, поэтому рекомендуем попробовать этот способ, тем более вы ничего при этом не потеряете.

1.Точечный массаж

Точечный массаж поможет вам избавиться от плохого настроения меньше, чем за 5 минут. Нажатие на точки акупунктуры на вашем теле поможет вам избавиться от негативных мыслей, являющихся причиной плохого настроения. Почитайте о том, на какие именно точки нужно надавливать, чтобы избавиться от грусти, злости или тревоги. За 5 минут можно успеть сделать несколько сеансов точечного массажа, чтобы поднять себе настроение.

2. Съешьте что-нибудь (желательно что-то полезное)

Голод может быть одной из причин плохого настроения, особенно если вы испытываете стресс и слишком заняты, чтобы нормально поесть. Здоровая пища, богатая растительным белком может быстро изменить ваше настроение. Даже что-то такое простое, как стакан миндального молока практически мгновенно поднимет ваше настроение. Продукты богатые магнием помогут вам избавиться от плохого настроения и удовлетворят голод. Тем не менее, постарайтесь избегать шоколада. Когда у вас плохое настроение, вы, вероятнее всего, захотите съесть что-то вроде шоколада, чтобы успокоить себя. На самом деле, шоколад не поможет вам поднять настроение так, как продукты богатые на растительный белок или органические фрукты. Было проведено одно исследование, во время которого выяснилось, что у людей, которые ели шоколад, чтобы поднять настроение, депрессия была более интенсивной, чем у тех, кто его не ел.

3. Ароматерапия

Один только запах лаванды или апельсина может поднять ваше настроение и снизить уровень тревоги. Исследователи из неврологической клиники Медицинского Университета в Вене изучали влияние ароматерапии в местах, часто ассоциируемых со стрессом, таких как стоматологическая клиника. В исследовании приняло участие 200 пациентов, которые сидели в комнатах ожидания, где был запах лаванды или апельсина, играла музыка, либо же не было ничего из вышеперечисленного. Ученым удалось обнаружить, что запахи лаванды и апельсина снижали уровень тревоги и поднимали настроение пациентам. Попробуйте разные ароматические масла и найдите то, которое больше всего подходит именно вам.

4. Отправьтесь на прогулку

Исследователи из Эссекского университета в Великобритании рассмотрели положительное влияние прогулок на свежем воздухе в сравнении с другими способами для поднятия настроения. По их словам, "эффективность физических нагрузок сравнили с эффективностью антидепрессантов и программ когнитивно-поведенческой терапии. Как выяснилось, физические нагрузки являются такими же эффективными, как и антидепрессанты и когнитивно-поведенческая терапия, поскольку между их влиянием не было особых различий". Ученые заявляют, что прогулки за городом или в парке эффективно помогут вам избавиться от плохого настроение практически за 5 минут.

5. Мотивируйте себя

Позитивный внутренний диалог может поднять ваше настроение, если вы чем-то расстроены. Очень часто, негативный голос в нашей голове твердит нам, что мы должны чувствовать вину и стыд, или снова и снова проигрывает наши прошлые неудачи. Возможно вы чувствуете себя одинокими или отверженными. Как бы там ни было, мы должны бороться с негативом, проявляя любовь к самим себе, чтобы избавиться от плохого настроения.

Вот несколько мотивационных фраз, которые помогут вам избавиться от плохого настроения меньше, чем за 5 минут:

"Я знаю, что у меня все получится, потому что раньше я уже справлялся с подобными задачами".

"Я умный и верю в то, что смогу сегодня закончить всю работу".

"Сегодня все будет замечательно и я не позволю неудачам остановить меня".

"Я научился кое-чему на своих прошлых ошибках и в следующий раз у меня получиться гораздо лучше".

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