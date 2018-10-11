Как не допустить осенней депрессии? - 5 советов - ФОТО

Перепады настроения, постоянное чувство усталости, непреодолимое желание съесть чего-нибудь сладенького и как следствие - лишние килограммы... Сезонная депрессия и ее симптомы знакомы очень многим, причем у женщин они встречаются намного чаще, чем у мужчин. В особо серьезной форме это недомогание проявляется примерно у 10-12% людей, но к счастью, ученые уже достаточно хорошо изучили его причины и нашли способы, которые помогут его предупредить. Как справиться с осенней депрессией? Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет 5 советов, как укрепить "моральный иммунитет" и защитные силы организма.

1. ВЫЙТИ НА СВЕТ

Это научно доказано: у некоторых людей чувствительность глазной сетчатки к свету несколько снижена, и это объясняет их особую предрасположенность к сезонной депрессии в тот период, когда солнце скрывается за тучами, а день начинает убывать. Депрессия осенью - это прежде всего вопрос недостаточного освещения. При нехватке солнечных лучей в организме нарушается процесс выработки мелатонина - гормона, который отвечает за наши "биологические часы". В результате мозг начинает путаться в сигналах естественных суточных ритмов, человек с утра никак не может включиться в активный режим или, наоборот, вечером ему никак не удается заснуть, несмотря на усталость. Чтобы избавиться от этих симптомов, возьмите себе за правило каждый день при любой погоде проводить на улице хотя бы полчаса. Лучше всего поможет привычка выходить прогуляться в районе полудня - когда необходимая доза ультрафиолета попадает на землю даже через облака. Другой вариант - люминотерапия с помощью специальной лампы, имитирующей дневной свет. Жаворонок вы или сова - в ненастное время года проводите рядом с такой лампой примерно полчаса после пробуждения (например, во время завтрака), и уже через неделю вы заметите позитивные перемены в самочувствии и настроении.

2. ВАС НЕ ДОГОНЯТ

Еще один веский повод выйти на улицу - это утренняя пробежка. Кстати, любой спорт не только совершенствует наше тело, но и заряжает позитивом: совершая усилия, наши мышцы вырабатывают эндорфины, "гормоны счастья". Те же гормоны, в свою очередь, регулируют и "биологические часы", поддерживая таким образом всю систему. Результат гарантирован, даже если вы будете заниматься до рассвета, который осенью наступает все позже. Как выйти из сезонной депрессии? Примерно 30 минут утреннего бега, кардиотренировки или велотренажера разогреют мышцы и запустят в мозге выработку необходимых дневных гормонов. Конечно, вставать до зари и заниматься спортом - такой режим требует определенной решимости, но игра стоит свеч.

3. ВИТАМИНЫ ПРОТИВ САХАРА

"Быстрые" сахара помогают справиться с приступами усталости, тревоги или с перепадами настроения - вот почему в "неуютное" время года многих тянет на сладкое. Однако этот эффект быстро проходит: уровень сахара в крови резко падает, и человек ощущает еще больший упадок сил. Чтобы обеспечить ровное хорошее самочувствие и не набрать лишние килограммы, диетологи советуют избегать "сладкого допинга", а вместо этого сделать акцент на продуктах, содержащих магний и витамины В и С. Чтобы в офисе в разгар рабочего дня рука не тянулась к печенью и конфетам, не пропускайте приемы пищи - особенно завтрак. А чтобы создать ресурс витамина В и полезных микроэлементов, включите в свой рацион цельнозерновой хлеб, фасоль и чечевицу. Также можно каждый день принимать по столовой ложке очень богатых витамином В пивных дрожжей - например, добавив их в салат или натуральный йогурт.

4. ВСЕМ НА ОРЕХИ

Необходимый уровень магния можно поддерживать, принимая аптечные препараты, но есть и более приятный источник этого микроэлемента-антидепрессанта - черный шоколад. Одна-две дольки (нет, не плитки!) в день не нанесут ущерба фигуре, зато ощутимо добавят позитивных эмоций. А если вы регулярно будете включать в свой рацион блюда из цельнозерновых злаков, морепродукты и орехи - считайте, что запас магния вам обеспечен. Орехи можно выбрать любые, по вкусу - грецкие, фундук, миндаль и т.д. Много их не понадобится: буквально 3-5 штук 3 раза в день - это прекрасный способ поддержать силы, когда настроение падает и начинает сосать под ложечкой.

5. ДАВАЙ, ВСТРЕТИМСЯ!

Один из признаков депрессии - в том числе и сезонной - желание укрыться в каком-нибудь тихом уголке, полежать, погрустить, замкнуться в себе. Однако любимый диван - вовсе не выход из положения. Психологи подтверждают: насыщенное общение эффективно снижает симптомы сезонной депрессии, а долгое одиночество, наоборот, способно их только обострить. Не забывайте друзей и знакомых, встречи с которыми принесли вам столько позитивных эмоций этим летом, продолжайте встречаться, общаться, выходить в свет! Ведь осень - это не только дожди и ненастье, это еще и начало театрального сезона, новые концерты, экспозиции и яркие шоу. Оставайтесь в контакте - в хорошей компании вы и не заметите осенней хандры.

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