Основы и ошибки демакияжа - Рассказывает косметолог Айнура Гасанова - ФОТО

За день на нашей коже лица скапливается пыль, пот, выделяется кожное сало, поэтому вечерний демакияж необходим, если даже вы не пользовались косметикой. Но очень многие пренебрегают этой процедурой или же делают это не правильно. Какие средства необходимо применять и как полезнее всего очищать кожу в конце дня Lady.Day.Az рассказала врач-дерматокосметолог Айнура Гасанова.

Она отметила, что средства по уходу необходимо выбирать исходя из индивидуальных данных - типа кожи, возраста, чувствительных особенностей.

Основы демакияжа:

1) Начинаем с губ

Помаду с губ удаляем ватным диском, смоченным специальным чистящим средством. Движение от одного угла к другому.

2) Снимаем макияж с глаз

Тени и туш тоже следует удалять ватным диском смоченным раствором. Движения от внешнего угла к внутреннему. Тушь следует удалять закрыв глаза.

3) Кожа лица

Движения снизу вверх - от подбородка к вискам. Большой ошибкой в очищении кожи является, когда удаляют макияж молочком, а затем не смывают его водой. Все чистящие средства всегда необходимо смывать. При этом желательно использовать одноразовые тканевые салфетки или спонжи. В последнее время появились и щеточки для лица с ионами серебра.

После того как вы смыли чистящее средство, желательно нанести на кожу сыворотки или тоники и завершить процесс ночным питательным кремом.

Ошибка: Наносить крем и сразу ложиться спать. Крем можно наносить за 2 часа до сна, чтобы не было отеков, и крем лучше впитался.

Помните - красота начинается с чистоты и ухода.

Н. Гасымова

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