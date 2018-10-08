Нумерология - Прогноз на октябрь - ФОТО

Инструкция

Чтобы рассчитать персональное число месяца 2018 года, необходимо сделать два следующих расчета. Для примера возьмем вымышленную дату 21.03.1987 г.

Подставляем к дню и месяцу рождения интересующий 2018 год - 21.03.2018 и складываем все числа до однозначного показателя 2+1+0+3+2+0+1+8 = 17, прибавляем дальше, 1+7 = 8.

Теперь к полученному значению 8 прибавляем 9 месяц (сентябрь), 8+9 = 17, продолжаем складывать, 1+7 = 8. Персональное число месяца - 8.

"1"

Новые начинания и идеи

Для вас наступает время перспектив и перемен. Это активный и полный энергии период, в котором реализуются все новые начинания. Используйте его для осуществления задуманных планов, идей, целей и задач. Не бойтесь брать на себя ответственность, проявлять лидерские качества и инициативу, именно они будут способствовать успеху в вашей деятельности. Не упускайте возможности воплотить в жизнь свои задумки и мечты. Действуйте! В этот месяц вы можете заключить выгодную сделку, подписать интересный контракт или удачно провести переговоры. Постарайтесь чаще говорить окружающим комплименты, если попросят совета - давайте. Следует избегать конфликтов и выяснения отношений, это может стать причиной неприятных последствий.

В этом месяце вы можете познакомиться с интересным человеком.

"2"

Установление отношений и сотрудничество

Период совершенствования и продвижения уже начатого. Используйте его для наведения порядка в текущих делах, внесите в них коррективы или дополните нужными деталями. Не суетитесь, не спешите, будьте размеренны и уравновешенны. Также этот месяц направлен на взаимоотношения и сотрудничество. Старайтесь не конфликтовать с окружающими, пускайте в ход дипломатию и здоровую конкуренцию, чтобы обойти острые углы, гармонизируйте все вокруг себя. Наладьте отношения с деловыми партнерами, больше общайтесь с друзьями, проводите время с близкими и семьей, окружая их своей заботой и вниманием.

В этот период вы можете познакомиться с человеком, который будет добрым и мягким, а отношения с ним - теплыми и искренними с перспективой на всю жизнь.

"3"

Творчество и созидание

Время общественной жизни и творческого самовыражения. Получение новых знаний, умение находить и правильно использовать нужную информацию, поможет вам без труда реализовать ваши идеи и проекты не только на работе. Старайтесь больше взаимодействовать с окружающими, чтобы завести, как можно больше полезных контактов. В этом месяце вы почувствуете прилив энергии и желание проявлять свои таланты, используйте это время по максимуму даже, если это просто увлечения, ведь сейчас ваше вдохновение способно превратить любое хобби в дело будущего. Благодаря вашему энтузиазму люди будут к вам тянуться.

Также вы будете вызывать неподдельный интерес у противоположного пола, а человек, с которым возможно знакомство в этом месяце будет активным и артистичным.

"4"

Работа и реализация возможностей

Период активного труда и личной дисциплины. Постарайтесь ничего не менять в своей жизни. Будьте готовы полностью посвятить себя своей работе или бизнесу. Сконцентрируйтесь на решении деловых вопросов и задач, закрывайте подвисшие проекты и наведите порядок в документах. Для повышения своей эффективности в организации процессов, используйте знания тайм-менеджмента - сейчас они окажутся как нельзя кстати. Месяц потребует от вас практичности, продуманности и решительности. Но каким бы трудным не казалось это время, все ваши старания станут закладкой на будущее. В этом месяце могут возникнуть переживания, связанные с финансовыми затруднениями, несмотря на то, что это временные ограничения, постарайтесь сделать все, чтобы они не обернулись крахом. Период также хорошо подходит для решения семейных и бытовых вопросов. Проводите время с родственниками, встречайтесь с друзьями, самое время, чтобы закончить ремонт или благоустройство своего дома.

Человек, с которым вы познакомитесь в этом месяце будет практичным, профессионалом своего дела и финансово независимым.

"5"

Перемены и новые возможности

Месяц максимальной энергии, перемен и интеллектуального общения. Вас будет разрывать на части от желания активно жить, развиваться и путешествовать. Используйте его для получения новых знаний, навыков или информации, они пригодятся вам в будущем. Этот динамичный период предоставит множество возможностей, предложений и нестандартных решений, смело используйте их для реализации своих планов. Также вам предстоит принимать решения и делать выбор, поэтому старайтесь быстро реагировать на внешние изменения, проявляя гибкость и взвешенность, чтобы не упустить шанс. С появлением новых знакомств и перспектив, вы можете обнаружить в себе желание сменить работу, род деятельности или место жительства.

Если вы познакомитесь в это время с человеком для отношений, скорее всего он будет ветреным, свободолюбивым и часто проводить время в разъездах. А отношения с ним не будут серьезными и долгими.

"6"

Ответственность

В этот период энергия идет на спад. Вы почувствуете себя более спокойно и расслабленно. Теперь нужно уделить внимание семье и партнерству в целом - будь то личные или бизнес отношения. В деловой сфере проявляйте дружелюбие, организовывайте процессы таким образом, чтобы людям было уютно и комфортно рядом с вами. Будьте приветливы, доброжелательны и радушны с близкими, друзьями, коллегами и партнерами по бизнесу. Благоприятное время для налаживания и укрепления имеющихся отношений или завершения уже изживших себя. Займитесь здоровьем, выезжайте чаще на природу, посещайте музеи и театры, выделите время на улучшение комфорта и уюта в доме. При общении необходимо демонстрировать умение выслушать, идти на компромисс и договариваться. В этом месяце вы можете заключить долгосрочные сделки, а новые деловые контакты обещают быть прочными. Несмотря на общий позитивный период, проявляйте осторожность к окружению, возможны обманы и предательства.

Для личных знакомств это идеальное время, люди, приходящие в этот период, - романтичные и надежные.

"7"

Осознание жизни и себя в ней

Время самоанализа, опыта и глубоких мыслей. В этом месяце вы погрузитесь в философские размышления о вашем предназначении, принятых когда-то решениях и о том, как они повлияли на вашу жизнь. Сейчас вы способны хорошо анализировать, логически думать и усваивать информацию, используйте это для получения новых знаний. Запишитесь на курсы повышения квалификации или тренинг личностного роста, делитесь полученными знаниями и новым опытом с другими. Вам может показаться, что все процессы остановились, но это естественные влияния 7 цикла, настало время переосмысления. Постарайтесь не предпринимать активных действий по продвижению, отложите финансовые сделки и будьте внимательны при подписании документов. Самое выгодное инвестирование в этом месяце - вложения в новое образование.

Человек, с которым вы познакомитесь будет общительным, интересным и глубоким.

"8"

Обретение уверенности в достигнутом

В этом месяце вы сможете поправить свое финансовое положение, не прилагая усилий для поиска источника дохода. Но следует быть осмотрительным, привлекательность легких денег может втянуть вас в сомнительные авантюры. Возможны сложности в общении и конфликтные ситуации, особенно с партнерами, постарайтесь сдерживать эмоции и быть рассудительным. Необходимо все взвешивать и быть честным. В целом период дает уверенность в своих силах, новые возможности и способы реализации задуманного. Сейчас вы активны, полны решимости и энтузиазма, поэтому можете проявить себя в любой области, займитесь карьерным ростом, продвигайтесь. Также период подходит для нерешенных юридических вопросов или вопросов, связанных с договорами и оформлением документов.

Человек, с которым вы познакомитесь в этом месяце будет мудрецом, думающим о красоте и гармонии.

"9"

Завершение. Подготовка к новому циклу

В этом месяце у вас реализуются планы, связанные только с теми делами, которые должны завершиться, а все начатое в это время, останется нереализованным. Поэтому не планируйте ничего нового, проведите этот месяц в спокойствии, проанализируйте полученный опыт предыдущих периодов. По возможности помогайте окружающим, проявляйте заботу, особенно к старшему поколению. Хорошее время для того, чтобы заняться духовными практиками, медитациями, изучением культур других стран или отправиться в путешествие. Если вы потеряете или лишитесь чего-то в этом периоде, значит это больше вам не нужно и является лишним, старайтесь смотреть на это философски. Готовьтесь к следующему витку вашего года, витку новых начинаний, целей и задач.

У человека, с которым вы познакомитесь в этом месяце, будет сильный характер.

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