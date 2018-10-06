10 советов шведок о том, как быть счастливой - ФОТО

Автор книги "Что такое лагом" - Ники Брантмарк - жительница Великобритании, переехавшая в Швецию после того, как встретила в этой северной стране своего будущего мужа. Сейчас писательница проживает в живописном городке Мальмё и растит троих детей, параллельно ведя популярный блог My Scandinavian Home. Вдохновляя своих читателей шведскими интерьерами и концепцией умеренности под названием лагом, Ники делится простыми советами о том, как поддерживать равновесие во всех сферах жизни.

К слову, именно благодаря Брантмарк после датского хюгге мир познакомился с новым трендом из Швеции, который сейчас набирает поклонников во всех странах. Добавим, что лагом переводится как "столько, сколько нужно", обозначая умеренность и максимальный комфорт во всем, что и приводит к счастью. Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет 15 советов из книги "Что такое лагом".

1. НАЧНИТЕ СО СВОЕГО ДОМА

Исследования доказывают, что среда влияет на уровень стресса в жизни человека, а стресс, в свою очередь, вредит физическому здоровью. Ведь именно дома начинается и заканчивается наш день. Типичный скандинавский дом воплощает суть лагом. В нем не слишком много и не слишком мало вещей, он не чересчур минималистичен, но и не перегружен. Предметы мебели расставляют в комнате на расстоянии друг от друга, чтобы оставался "воздух", а глаз, останавливаясь на каждом предмете отдельно, видел его красоту.

"Счастлив тот, кто счастлив у себя дома", - шведская поговорка.

Уют и близость к природе идеально соответствуют комфорту в жилье, и шведы в совершенстве владеют искусством использования природных материалов. Конечно, это неудивительно, ведь Швеция покрыта гектарами девственных лесов, а морской берег и горы здесь на расстоянии вытянутой руки. В интерьере шведы используют материалы, дарящие все богатство ощущений: дерево, кожу, фетр, шерсть и камень. Поверьте, деревянный столик или овечья шкура придадут минималистичному пространству желанное тепло.

2. НАСТРОЙТЕСЬ НА ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ

Отдых напрямую зависит от того, что происходит в вашей голове перед сном. Эксперты рекомендуют откладывать гаджеты в сторону минимум за час до отхода ко сну. Лучший вариант: почитать книгу, принять теплую ванну, послушать спокойную музыку, вязать, вышивать, рисовать, сидеть на диване с родными и домашними животными. Также шведы часто совершают вечернюю прогулку. Они выходят на улицу после ужина и гуляют недалеко от дома. Это отличный способ расслабиться, а в холодную погоду еще и охладить тело, готовя его ко сну.

Также шведки рекомендуют начинать утро с купания: идеальным вариантом станет погружение в прохладный водоем или просто контрастный душ. Это заряжает, помогает проснуться и затем расслабляет.

3. ЦИФРОВОЙ ДЕТОКС

Шведы не только сохранили умение общаться в свободное время. Они способны отдыхать, не боясь, что удовольствие будет прервано срочным сообщением с работы. А еще в них природой заложена тяга к осознанному потреблению. Это уменьшает финансовый груз и способствует осознанию ценности собственной жизни.

4. ПОЛЕЗНАЯ И ВКУСНАЯ СКАНДИНАВСКАЯ КУХНЯ

Во всем мире скандинавская диета признана врачами одной из самых здоровых. Отметим, что средняя продолжительность жизни в Швеции - 80,3 года у мужчин и 84,1 у женщин. Национальная шведская еда - баланс ингредиентов и сезонные продукты. По данным Северного центра передовых исследований, здоровая скандинавская диета понижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск заболеваний. Главные шведские продукты - сельдь, картофель, фильмьёлк (кефир), брусника, ржаные хлебцы - основа рациона шведов с незапамятных времен. Например, сельдь присутствует в меню шведов со временем неолита. Сейчас эта рыба стоит относительно недорого и хорошо хранится. Сельдь - прекрасный источник витамина D и содержит жирные кислоты Омега-3, которые улучшают функции мозга и укрепляют иммунитет.

5. ЛЮБИМАЯ ПРИЧЕСКА ВСЕХ ШВЕДОК

Нельзя не отметить, что многих шведок природа наградила потрясающими светлыми волосами. Они носят распущенные пряди, завязывают небрежный хвост или делают пучок - им все равно, что у них на голове, лишь бы скорее выйти из дома. И при этом они умудряются выглядеть отлично без всяких усилий.

Как сделать правильный небрежный пучок?

Волосы не должны быть очень чистыми (сделать пучок из гладких, шелковистых волос непросто)

Причешите волосы руками и поднимите их наверх

Закрутите пучок по направлению вниз, оставляя примерно 2 см от его основания до головы

Оберите пучок волосами

Закрепите невидимками или крабиками в любом количестве

Достаньте из пучка несколько свободных прядей, чтобы создать ощущение "я ходила с пучком весь день и даже спала с ним".

6. РАВНОВЕСИЕ РАБОТЫ И ЖИЗНИ

Люди в Швеции максимально трудолюбивые и сосредоточенные, недаром в этой стране появились такие компании, как TetraPak, IKEA, Spotify и Skype. Но семья и дом для шведов превыше всего. Для них нет ничего важнее ребенка, который ждет, чтобы его забрали из сада, партнера по теннису, разогревающегося на корте, или пустого холодильника, который надо заполнить. Здесь никто не ждет, пока руководитель уйдет первым. Вы проводите больше ценного времени с семьей и друзьями, делая то, что нравится. Говорят, именно благодаря этому производительность шведов и качество их работы всегда на высоте.

"В шведских офисах для болтовни отведено особое время - фика или фикапаус - перерыв на кофе с угощением. Также шведы никогда не пропускают обед - это святое. Он повышает производительность, творческие способности, уровень энергии, сосредоточенности и внимания во второй половине дня".

7. ПРОВОДИТЕ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ПРИРОДЕ

Ники Брантмарк убеждена, что походы в лес являются главной причиной внутренней безмятежности шведов. Жители северной страны обожают устраивать пикники, ходить под парусом, кататься на лыжах и искать грибы. Свежий воздух и общение с природой однозначно делают людей здоровее и счастливее. Ученые уверяют, что пребывание в лесу, горах или у водоема помогает восстановить психику и способствует творчеству.

"Именно в такие моменты, когда никого нет рядом, можно в полной мере насладиться шуршанием листьев на ветру, шумом волн, разбивающихся о берег, далекой песней жаворонка. Девственная красота природы завораживает, позволяет замедлиться, отключиться от забот и побыть наедине с мыслями. В нашем шумном мире это большая редкость".

8. ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Только приехав в Швецию, я бродила по супермаркету, брала товары с полок и складывала в корзину. А муж шел следом, доставал мои покупки и заменял их более экономичными аналогами. Скряга, скажете вы? Возможно. Или просто умный человек? В точку. Тратить деньги в стиле лагом - значит планировать бюджет и потреблять осознанно, откладывая на основные нужды и покупая то, что важно для вас. Ученые уверяют, откладывая деньги на черный день, вы испытываете меньше стресса, чувствуете, что контролируете свои финансы, и в целом становитесь счастливее.

"Покупая ненужное, человек крадет у самого себя" (шведская пословица).

9. ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ, КОТОРОЕ ГАРМОНИЗИРУЕТ И ИДЕТ НА ПОЛЬЗУ

Шведы как никто уважают личное пространство, и порой это даже поражает. В общении они никогда не стремятся заполнить паузу торопливой болтовней. Беседа в духе лагом более честна, она ведется на равных, и каждый имеет возможность высказаться, а не только самый громкий. Попробуйте общаться как шведы. Говорите не торопясь, прислушивайтесь к окружающим и размышляйте над сказанным. Когда собеседник закончит, подумайте над ответом и только потом говорите. Также одним из главных критериев шведского общения является честность, которую британцы называют прямолинейностью. Откровенность порой обидна, зато вам не придется несколько месяцев считать правдой то, что на самом деле является ложью.

10. БУЛОЧКИ С КОРИЦЕЙ, ПРОСТЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОТЫ И ПРИЕМ ГОСТЕЙ

Философия лагом гласит, что не нужно совершать подвиги, чтобы сделать окружающих чуть счастливее. Иногда простые поступки очень много значат и вызывают самые лучистые улыбки. Когда родилась моя вторая дочь, ко мне зашла подруга-шведка и принесла готовой еды на всю семью, добавив, что не задержится, чтобы не беспокоить нас. Такое простое проявление заботы поднимает настроение в самые мрачные дни.

Еще одним из секретов шведского счастья считается разнообразие скандинавского сладкого стола. Булочки с корицей, в честь которых даже проходит празднование 4 октября, давно стали символом этой северной страны. Их сладкий аромат способствует уюту и теплу в осенние и зимние вечера, настраивая на душевный покой. К слову, в каждой шведской семье есть свой уникальный рецепт, который передается сквозь поколения. Когда приходят друзья, шведы всегда готовят вкусные угощения, предлагая приглашенным принести что-то с собой. В результате все вносят свой вклад, никто не перенапрягается и у каждого есть возможность расслабиться.

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