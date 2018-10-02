Конец ретроградного Плутона - Станет ли жизнь легче? - ФОТО

Движение Плутона пришло в норму, но "осадок" от этого астрологического явления может оставаться еще некоторое время. Такова природа медленного ретроградного движения карликовой планеты. В идеале, мы все заканчиваем этот период с пониманием того, кто (или что) управляет (можно даже сказать "владеет") нашей жизнью.

Возможно, за последнее время вы уже предприняли шаги к тому, чтобы изменить эту динамику и развернуть жизнь в стороны собственных потребностей и приоритетов. Например, сменили работу или пересмотрели бюджет? Или, наконец, отдали проект, так как поняли, что он не сделает вас счастливым? Даже малейший выбор может оказать длительное (и серьезное) влияние на ваше внутреннее чувство свободы.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, свое ретроградное движение планета начала в апреле, но вам кажется, что прошло гораздо больше времени, чем просто пять месяцев. Когда Плутон "дает задний ход", то призывает задуматься о роли, которую власть играет в вашей жизни. Вы слишком зациклены на контроле на работе или в домашних делах? Возможно, стоит отпустить ситуацию и позволить кому-то другому взять бразды правления?

Если вы все еще застряли в пост-периоде ретроградного Плутона, это абсолютно нормально. Технически карликовая планета будет находиться в таком "теневом" периоде еще четыре месяца, поэтому некоторым людям может потребоваться больше времени, чтобы изменить ситуацию. Поскольку до 2024 года Плутон находится в очень осторожном, расчетливом Козероге, важно принимать важные решения вокруг темы власти и действовать целенаправленно, но не быстро.

Просто имейте в виду, что Плутон правит крупномасштабными, долгосрочными изменениями и ему нравится вознаграждать тех, кто трансформируется, чтобы удовлетворить собственные потребности. Итак, если вы понимаете, что вам действительно нужно говорить там, где вы до этого молчали; или отложить дела по ряду причин - измените свой подход. Почти наверняка это будет очень трудно сделать, но в долгосрочной перспективе это абсолютно точно принесет вам пользу.

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