Леггинсы для спорта - Как выбрать те, которые идеально «сядут» на твою фигуру - ФОТО

Неважно, любишь ты их или нет, но в спортзале они незаменимы. Правда, с ними бывают разные проблемы, но их довольно легко решить - и вот каким образом.

1. Проблема: они сползают

Решение: покупай леггинсы с высокой талией

Очень неудобно думать не о тренировке, а о том, как незаметно подтянуть штаны. Именно поэтому стоит обратить внимание на модели с резинкой на талии. Они должны хорошо сидеть, но не пережимать живот, иначе тебе будет некомфортно. А если со временем леггинсы растянулись, лучше заменить их новыми.

И не стоит довольствоваться теми, которые отдала подруга или мама. Выбери свои!

2. Проблема: они слишком длинные

Решение: выбирай модели для невысоких

В противном случае придется укорачивать имеющиеся, из-за чего они не будут идеально сидеть. К тому же это лишние расходы. Как вариант - покупай штаны длиной 7/8, они тоже будут неплохо сидеть.

3. Проблема: они быстро рвутся

Решение: избегай хлопка, покупай спандекс

Во время тренировок ляжки могут тереться друг о друга, и на леггинсах появятся дырки. Лучше всего покупать не хлопковые модели для дома, а спортивные леггинсы из спандекса или нейлона. Помимо прочности, они еще и хорошо сидят, и охлаждают в жару.

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