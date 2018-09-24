Гороскоп на 2019 год для каждого знака Зодиака

Старайтесь не позволять амбициям руководить вами. Здравый смысл в 2019 году будет невероятно полезным качеством для каждого человека. О других особенностях этого года можно узнать из специального прогноза, который подготовили эксперты.

Овен

Достичь всего и сразу будет невероятно сложно, поэтому Овнам стоит ставить перед собой только умеренные и скромные цели. Шаг за шагом можно будет приближаться к успеху, к своей заветной мечте. Покупки в начале года лучше совершать осторожнее. На работе следует проявлять гибкость по отношению к коллегам и уважение к начальству. Это поспособствует скорейшему повышению.

В любви у Овнов возникнут проблемы, если они предадутся ревности. Это чувство может привести даже к разрыву отношений.

Телец

2019 год будет прекрасным временем для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь. По прогнозам астрологов, звезды и планеты выстроятся таким образом, что будет проще очистить карму, поработать над исправлением прошлых ошибок. Эти 12 месяцев окажутся полезными для духовного очищения, для новых глобальных целей.

Зимой и в начале весны уединение позитивно скажется на деловом настрое. Интуиция Овнов обострится уже в январе, поэтому скорость принятия важных и трудных решений значительно возрастет. Конец года будет хорош для свадеб, пополнения в семье, новых знакомств и романтики.

Близнецы

Близнецам предстоящий 2019 год поможет открыть новые двери и закрыть старые. Станет легче понять, чего они на самом деле хотят от жизни. Мечты могут принять окончательную форму. Можно будет найти новый источник дохода, любимого человека, новое увлечение.

В любви Близнецов ждут как разочарования, так и победы, но все это подарит бесценный опыт. Удачный период для финансовой сферы и работы наступит, скорее всего, к концу года.

Рак

Ракам астрологи советуют научиться управлять своей энергией. Пришло время брать всё в свои руки. Ракам не стоит давать пустых обещаний в этот период, не стоит распылять свои силы на дела, которые не важны, на людей, которые приходят и уходят.

По мнению астрологов, Ракам лучше проводить больше времени с близкими. Чем дольше Раки будут находиться в компании незнакомых или малознакомых людей, тем тяжелее им будет настроиться на позитивный лад.

Лев

Львам в начале и в конце года можно смело планировать отпуск, путешествия. Середина 2019 года окажется наиболее подходящей для работы. Речь идет о конце весны, лете и начале осени. Продуктивность представителей этого Огненного Знака окажется практически на максимуме. Именно в эти периоды желательно принимать важнейшие решения, тратить деньги на обустройство жилища и на смену имиджа. Возможны кратковременные периоды плохого самочувствия и черные полосы, но в такие моменты Львам помогут эффективные способы укрепления здоровья и привлечения фортуны.

В середине года планеты и звезды сделают Львов более харизматичными, так что заводить новые знакомства станет проще. Уверенность Львов будет магнитом для противоположного пола и поводом для начала соперничества с коллегами и партнерами. Астрологи советуют Львам остерегаться необдуманных решений и импульсивности в общении с малознакомыми людьми.

Дева

Астрологи рекомендуют Девам следовать 10 правилам успеха, помогающим преуспевать в финансовой сфере, ведь именно в этой области представителей Земного знака ждут наибольшие подвижки. Главное - не забывать о своих целях, а также уметь правильно и вовремя отдыхать.

Астрологи не прогнозируют существенных перемен в любовной сфере. Желательно избегать публичных ссор, особенно с близкими людьми. Это может разрушить любовь.

Весы

Звезды и планеты сделают так, что Весам в 2019 году придется гораздо чаще полагаться на шестое чувство. Желательно развивать интуицию, потому что от нее будет зависеть многое. Также астрологи советуют заниматься интеллектуальным трудом, чаще бывать на свежем воздухе, посещать новые места.

В финансовой сфере в середине года может наступить затишье. В первые месяцы можно смело совершать самые важные и дорогостоящие приобретения, а в конце года можно вкладывать деньги в собственное развитие. Физическая активность тоже будет очень кстати, поэтому к осени желательно приобрести абонемент в спортзал.

Скорпион

Негативные мысли будут очень опасными для Скорпионов в 2019 году. Панацеей от них будет служить максимальная занятость. Избавиться от отрицательных эмоций помогут спорт, хобби и работа.

Весна и лето благоприятны для путешествий, поиска новых ощущений, смены обстановки. В самом начале года можно смело браться за новые проекты, начинать ремонт или переезд. Ближе к концу осени необходимо позаботиться о том, чтобы в декабре не осталось никаких долгов и невыполненных обещаний перед начальством и семьей.

Стрелец

Стрельцы в 2019 году могут часто попадать в сложные жизненные ситуации. Находить из них выход будет проще, если пользоваться тремя эффективными способами, рекомендованными специалистами по биоэнергетике. В эти двенадцать месяцев планы могут рушиться очень стремительно.

С другой стороны, этот год будет вполне удачным для новых начинаний, а также для реализации самых амбициозных задач. Главное - вовремя просчитывать вероятность неудач, а также ставить перед собой посильные задачи. Стрельцы любят действовать по вдохновению, но в 2019 году это может стоить им успеха. Здравый смысл и советы окружающих людей - вот два секрета успеха на работе и в любви.

Козерог

Козероги хорошо будут сочетаться с самыми романтичными и любящими знаками Зодиака. Астрологи советуют быть ближе к тем, от кого исходит любовь, тепло и добро. Не стоит отталкивать людей только из-за своих сомнений и принципов. Необходимо дать шанс всем, кто о нем просит. Есть вероятность, что в жизнь Козерогов вернутся люди, с которыми в прошлом не получилось построить крепкой любви или дружбы.

В 2019 году желательно следить за своим здоровьем, избегать алкоголя и жирной пищи. Козерогам понадобится много сил для избавления от вредных привычек, но результат тяжелой работы окупится сполна.

Водолей

Это будет время гармонии и удачи для представителей данного знака Зодиака. Водолеям понадобится помощь извне, поддержка близких людей. Это прекрасное время для финансовой активности, а также для поиска новых источников дохода. В этом плане Водолеям придет на помощь их творческое мышление.

В личной жизни Вселенная тоже обещает гармонию и массу позитива. В этом году можно смело планировать рождение ребенка, свадьбу. У одиноких Водолеев будет много шансов на встречу с человеком, в которого можно влюбиться без оглядки. Поиски второй половинки успешнее всего пройдут в конце и в самом начале года.

Рыбы

Год обещает Рыбам неплохие перспективы во всех сферах жизни, но желательно избавиться от импульсивности и эгоизма. Если Рыбы будут делиться успехом, а также проявлять искренность и благодарность, то их жизнь может резко измениться к лучшему уже к концу зимы.

Окружающие могут с большим недоверием относиться к Рыбам и их идеям, поэтому придется научиться стойкости и обрести дар убеждения. Астрологи рекомендуют Рыбам изучить признаки положительной и отрицательной энергетики человека, чтобы своевременно исключать негативных личностей из ближайшего круга общения.

Специалисты по биоэнергетике выделяют семь причин того, почему удача может обходить вас стороной. Если вы изучите эти причины и поработаете над собой, то в 2019 году ваша жизнь сможет измениться в лучшую сторону.

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