Как разные знаки Зодиака выражают злость

Все мы время от времени теряем самообладание и злимся. Вы можете выйти из себя, когда, к примеру, кто-то затронет болезненную для вас тему или же начнет вас дразнить. Злость может взять над вами верх, если вы не будете знать, как ею управлять.

Lady.Day.Az расскажет, как представители разных знаков Зодиака выражают свою злость.

Овен

Как один из трех огненных знаков, Овен может запросто испепелить вас, если вы не будете знать, как с ним справиться. Представители этого знака довольно вспыльчивы и могут быстро разозлиться, в зависимости от ситуации. Они сильно расстраиваются, когда кто-то или что-то стоит у них на пути. Хоть Овны и обладают рядом прекрасных качеств, их темная сторона может выйти наружу, если все складывается не так, как им хочется.

Несмотря на то, что Овны обычно не провоцируют окружающих первыми, вывести их из себя довольно просто. Они очень упрямы и плохо воспринимают поражения. Окружающим приходится ходить вокруг Овна на цыпочках, чтобы не спровоцировать извержение вулкана, что может запросто произойти, если его обидеть или разозлить.

Тем не менее, Овны быстро выходят из себя, но также быстро забывают о том, что их изначально разозлило. Они все быстро забывают и прощают, так что не переживайте слишком сильно, если вдруг выведете Овна из себя.

Телец

Тельца очень сложно вывести из себя, так что будьте осторожны, если у вас это все-таки получится. Представители этого знака могут начать проявлять пассивную агрессию и закрыться от вас, если вы их сильно обидите. Тельцы не любят признавать тот факт, что им причинили боль, поэтому вы можете сначала даже не понять, что обидели их. Тем не менее, если Телец перестанет с вами разговаривать, вы будете знать наверняка, что чем-то его расстроили. Они особенно злятся если им лгут, изменяют или предают. Но все же, в большинстве случаев, Тельцы сохраняют спокойствие и не позволяют ничему их побеспокоить.

Если представитель этого знака Зодиака злится, оставьте его одного, потому что ему понадобится свободное пространство, чтобы во всем разобраться. Тельцы невероятно упрямы и независимы, поэтому когда у них возникают какие-либо трудности, они предпочитают оставаться одни.

Они обсудят проблему с вами тогда, когда будут готовы. Главное убедитесь, что Телец уже сам во всем разобрался, поскольку представители этого знака не отличаются разговорчивостью. Если их разозлить, они захотят многое вам высказать и им потребуется ваше всецелое внимание.

Все же не ожидайте, что все закончится без последствий, поскольку Тельцы довольно злопамятны и не могут сразу же снова сблизиться с человеком, который предал их доверие.

Близнецы

У вас может закружиться голова от Близнецов, если вы не будете знать, как с ними общаться или чего ожидать. Они будут говорить одно, а затем делать что-то совершенно другое. Близнецы склонны в мгновение ока менять свое мнение касательно чего-либо. Можно даже сказать, что Близнецов иногда бывает просто невозможно понять.

Тем не менее, Близнецы обычно не отличаются вспыльчивостью. Если что-то их разозлит, они выразят свои чувства, но не будут долго держать обиду. Представители этого знака любят жизнь и не хотят тратить слишком много времени на то, что их раздражает.

Близнецы могут прожужжать вам все уши, поэтому если что-то их по-настоящему разозлит, будьте уверены, что вскоре это сами от них услышите.

Близнецам не нравится, когда другие говорят им, что делать или же пытаются их контролировать, поэтому если вы не будете этого делать, то останетесь с ними в хороших отношениях.

Рак

Раки очень милые, добрые и участливые. Тем не менее, некоторые люди любят этим пользоваться, чем заставляют Раков почувствовать, что их не ценят и принимают как должное. Если вы обидите Рака, то не ожидайте, что он вам что-то ответит. Вам придется первыми подойти к нему, если вы хотите сохранить ваши отношения.

Раки невероятно пассивно агрессивны, поэтому если вы их разозлите, то даже не ожидайте, что они вам об этом скажут. Если у вас плохо развита интуиция и вы не можете читать язык тела, значит общение с Раком будет для вас нелегким.

Раков очень легко обидеть, но они не привыкли расстраиваться из-за любой мелочи. Если вы их сильно разозлите, они будут скрывать свои чувства, пока в конце концов не взорвутся. Если вы знакомы с представителем этого знака Зодиака, время от времени расспрашивайте его и позволяйте ему выговориться при необходимости. Это поможет вам в будущем избежать ссор и недопонимания.

Если вы действительно о нем переживаете, сделайте первый шаг. Раки не захотят прикладывать какие-либо усилия, если вы первыми их обидели. Если вы хотите сохранить ваши отношения, покажите Раку, как сильно вы о нем заботитесь.

У представителей этого знака высокие стандарты. Они дарят близким всю свою любовь и верность, и поэтому ожидают того же в ответ. Если вы сделаете Раку больно, он вас простит, но это не случится за один день.

Лев

Львы очень вспыльчивы. Это огненный знак Зодиака, в конце концов, чего же еще от них ожидать? Тем не менее, Лев не станет играть с вами - если вы его разозлите, он определенно даст вам об этом знать.

Львы иногда ведут себя как дети, поэтому не ожидайте, что сможете зрело обсудить с ними сложившуюся ситуацию. Представители этого знака могут бросаться всем, что попадается под руки, кричать, валяться по полу, или устраивать любую другую сцену, которая привлечет ваше внимание. Они могут даже обзывать вас и говорить то, что на самом деле не думают. Не принимайте их слова близко к сердцу, Львам просто нужно выплеснуть свои чувства.

Как представители огненного знака, Львы перегорают и успокаиваются так же быстро, как и выходят из себя. Сильно не переживайте, если разозлили Льва, ведь он не будет долго держать обиду.

Дева

Девы определенно получают звание самого терпеливого знака Зодиака. В них меньше всего злости, по сравнению с другими знаками и может пройти немало времени, прежде чем Дева покажет свои истинные чувства. Представители этого знака не любят проявлять эмоции, поэтому не ожидайте, что Девы что-то вам скажут, если вы их разозлите. Они будут держать обиду внутри до тех пор, пока о ней не забудут. Тем не менее, если вы сильно обидите Деву, то будьте готовы потерять хорошего друга, потому что представителям этого знака бывает сложно прощать.

Девы, точно так же, как и Раки, становятся пассивно агрессивными, когда злятся. Они будут дуться и игнорировать вас. Им не нравится прямая конфронтация и они стараются избегать ее как чумы. Они скорее уйдут, чтобы наедине справиться со своей злостью, чем станут выплескивать ее на вас, поскольку им известно, каким грузом это может для вас оказаться.

Из-за своей спокойной натуры, люди приходят к Девам, чтобы выпустить пар. Представители этого знака не хотят, чтобы другие справлялись с их тяжелыми переживаниями.

Девы могут простить вас, если вы их обидите, но они никогда этого не забудут. Предав их доверие, не ждите, что у вас получится завоевать его с легкостью обратно.

Весы

Весы, как сторонники мира, стараются сдерживать злость любой ценой. Им нравится сохранять баланс в отношениях и в жизни в целом, а вот злость совершенно не вписывается в эти планы. Даже если их что-то сильно расстроит, Весы будут сдерживать все в себе, чтобы избежать конфликта. Они верят в справедливость, поэтому если вы совершите ошибку, Весы, вероятнее всего, дадут вам второй шанс.

Они не хотят показывать это окружающим, но представители этого знака, по своей натуре, очень чувствительные. Их часто что-то задевает, но они предпочитают держать все в себе.

Весы скорее будут бежать от конфликта, поэтому если вы их разозлите, то не ждите, что они сделают первый шаг. Вы можете сами не знать, что Весы на вас обижаются, но если вы не слышали от них ничего уже несколько дней, значит, вероятнее всего, так оно и есть.

Они долго держат обиду и в ваших спорах в будущем могут использовать ваши ошибки против вас.

Скорпион

Разозлив Скорпиона, первым делом обратите внимание на язык его тела. Конечно, сам Скорпион ни за что не признается, что расстроен. Представители этого знака никогда не признаются в том, что сделает их уязвимыми. Тем не менее, их глаза, выражение лица и другие скрытые признаки выдадут Скорпионов.

Вам не захочется портить отношения с представителями этого знака, поскольку они очень мстительны. Если вы обидите Скорпиона, он ни за что не спустит вам этого с рук и начнет составлять план своей мести. Вам стоит побеспокоится, если Скорпион будет вести себя тихо, поскольку, вероятнее всего, в этот момент он вынашивает грандиозный план, который позволит ему свести с вами счеты.

Тем не менее, если Скорпион все же разозлился, предоставьте ему немного личного пространства, потому что ему не захочется, чтобы кто-то стоял у него над душой в тот момент, когда он пытается успокоиться. Когда он будет готов, то первым попытается с вами поговорить. Тем не менее, в некоторых ситуациях, Скорпионы могут становиться пассивно агрессивными и ждать первого шага от вас.

Скорпион поговорит с вами тогда, когда сам будет готов. Не старайтесь подтолкнуть его, поскольку это может еще больше его разозлить.

Стрелец

Как огненный знак Зодиака, Стрельцы зададут вам жару, если вы их разозлите. Представители этого знака плохо воспринимают предательство, поэтому не оставят вас в покое, если вы их обидите. Более того, вам скорее всего придется побыстрее ретироваться, поскольку Стрелец будет напоминать бомбу, готовую взорваться в любой момент.

Когда Стрельцы злятся, то становятся саркастичными. Такое поведение является явным признаком того, что вы вывели их из себя. Тем не менее, большинство представителей этого знака стесняются своей вспыльчивости и поэтому пытаются всеми силами ее сдерживать.

Также, может потребоваться немало времени, прежде чем Стрельцы успокоятся, поэтому они предпочитают избегать таких ситуаций и не злиться. С другой стороны, сами Стрельцы иногда сами не замечают, что делают из мухи слона, поскольку любят анализировать ситуации и находить решения. Будьте внимательны, потому что в некоторых случаях, представители этого знака могут придумывать проблемы на пустом месте.

Козерог

Козерог, как знак земли, злится очень редко. Они скорее постараются сохранить спокойствие вместо того, чтобы зря тратить свою энергию на гнев. Тем не менее, если вы все же разозлили Козерога - скорее бегите.

Вы будете знать это наверняка, поскольку Козероги злятся очень редко и месяцами могут сдерживать внутри себя весь стресс и давление. Когда Козерог не выдерживает и все-таки взрывается - скорее ищите укрытие. Вам не захочется злить Козерога, потому что представители этого знака легко не прощают. Они могут кричать и устраивать сцены, когда хотят выразить свои эмоции, но все же это долго не продлится.

У них высокие ожидания и если окружающие не могут им соответствовать, Козероги разочаровываются и злятся. До тех пор, пока у вас получится соответствовать их жесткому моральному кодексу, вы будете оставаться с Козерогами в хороших отношениях.

Водолей

Водолеи любят дискуссии и разговоры, заставляющие их задуматься о чем-либо, а вот споры терпеть не могут. Если вы разозлили Водолея, то не ожидайте, что он останется рядом с вами. Водолей скорее отправится на природу или в долгую поездку, чем будет сидеть и накручивать себя.

Тем не менее, если ему придется сразу же решать сложившуюся ситуацию, Водолей сделает это изящно и элегантно. Представители этого знака не любят показывать другим свои эмоции, поэтому в любой ситуации остаются спокойными и сдержанными. Возможно Водолей и расскажет вам все позже, но только после того, как разберется со своими настоящими эмоциями наедине.

Водолей может даже списать вас со счетов без каких-либо объяснений. Они постараются исправить отношения, но если они больше ничего не будут для них значить, то Водолеи, вероятнее всего, не станут тратить на это свое время.

Рыбы

Как водяной знак Зодиака, эмоции Рыб довольно глубокие. Иногда, они могут злиться из-за мелочей, но, вероятнее всего, никому этого не покажут. Им не нравятся конфликты, и они будут избегать их любой ценой. Точно так же, как и некоторые другие знаки Зодиака, Рыбы предпочитают сдерживать свои эмоции ради себя и окружающих.

Представители этого знака захотят побыть одни, чтобы разобраться в себе и утихомирить свои эмоции. Они могут бросаться вещами, плакать, кричать, включить погромче "тяжелый металл" чтобы выплеснуть свои эмоции.

Рыбы могут долго таить обиду, но тут все зависит от ситуации. Если вы многое для них значите, Рыбы, вероятнее всего, сами к вам придут, чтобы поговорить и во всем разобраться.

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook