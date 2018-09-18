18 сентября 2018

отправить статью
3 стильные укладки для каре <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

07:12

  • 124
3 стильные укладки для каре - ФОТО
Рецепт детокс-напитка от Меган Маркл <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

17 сентября 21:00

  • 574
Рецепт детокс-напитка от Меган Маркл - ФОТО
Как разные знаки Зодиака выражают злость

Опросы

17 сентября 20:00

  • 449
Как разные знаки Зодиака выражают злость

18 сентября 2018 07:12

3 стильные укладки для каре - ФОТО

Стрижка каре самая модная прическа 2018 года. Поэтому не удивительно, что для самой трендовой стрижки есть целых 3 стильных и быстрых варианта укладки.  

Голливуд  

Гладко уложенные волосы с несколькими или одним накрученным локоном - классика. Прическа делается максимально просто, но смотрится нереально дорого и стильно. И подходит под любой образ.  

"Мальвинка" 

Ее еще называют "бублик". Прическа делается еще проще, чем укладка "голливуд". Ты просто собираешь верхние пряди в маленькую гульку или хвостик и образ готов.  

Мини-пучок  

Укладка с пучком на каре смотрится очень стильно, особенно, если ты носишь челку. Собери волосы на макушке и собери их в пучок. Можно собрать пучок не только резинкой, но с помощью французской косы. 

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 124

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

17 сентября 20:00

  • 449
Как разные знаки Зодиака выражают злость

Опросы

15 сентября 11:21

  • 1 777
6 вещей, которые парихмахеры никогда не говорят, но которые важно знать

Опросы

14 сентября 20:00

  • 970
Какие вещи обязательно должны быть в доме разных знаков Зодиака - ФОТО