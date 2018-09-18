3 стильные укладки для каре - ФОТО

Стрижка каре самая модная прическа 2018 года. Поэтому не удивительно, что для самой трендовой стрижки есть целых 3 стильных и быстрых варианта укладки.

Голливуд

Гладко уложенные волосы с несколькими или одним накрученным локоном - классика. Прическа делается максимально просто, но смотрится нереально дорого и стильно. И подходит под любой образ.

"Мальвинка"

Ее еще называют "бублик". Прическа делается еще проще, чем укладка "голливуд". Ты просто собираешь верхние пряди в маленькую гульку или хвостик и образ готов.

Мини-пучок

Укладка с пучком на каре смотрится очень стильно, особенно, если ты носишь челку. Собери волосы на макушке и собери их в пучок. Можно собрать пучок не только резинкой, но с помощью французской косы.

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