6 вещей, которые парихмахеры никогда не говорят, но которые важно знать

Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет главные советы для тех, кто хочет иметь красивые длинные волосы:

1. НЕ НУЖНО СТРИЧЬ ВОЛОСЫ КАЖДЫЕ 6 НЕДЕЛЬ

Чтобы у вас были действительно длинные и здоровые волосы, вам не нужно стричь их так часто, как пишут в глянцевых журналах или говорят стилисты.

"Вы просто не отрастите себе действительно длинные локоны, если будете так часто убирать длину. Все, что вам нужно, - это поддерживать волосы в здоровом состоянии: делать уход для кончиков волос и подрезать волосы всего лишь 2 раза в год. Поверьте, этого достаточно". (Жюстин Марджан, стилист Недели моды в Нью-Йорке)

2. СМОТРИТЕ НА ЗВЕЗД, У КОТОРЫХ ТАКАЯ ЖЕ ТЕКСТУРА И НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС, КАК У ВАС

Не только имиджмейкеры, но и стилисты по волосам рекомендуют обращать внимание на звезд, которые похожи на вас. Это самый простой путь найти свой стиль и свою прическу.

"Наблюдайте за звездами, у которых такая же текстура и цвет волос, как у вас. Если им идут выбранные стрижки и оттенки, то, скорее всего, и на вас это будет отлично работать". (Элоиз Чанг, стилист Клаудии Шиффер)

3. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ РЕЗКИХ ПЕРЕМЕН, ЛУЧШЕ МЕНЯЙТЕ ОБРАЗ ПОСТЕПЕННО

Профессионалы уверяют, что к смене имиджа нужно подходить постепенно, особенно если это касается кардинальной перемены.

"Не бросайтесь в омут с головой! Некоторым прическам требуется пара месяцев, чтобы вернуться в прежний вид. А бывают ситуации, когда на возвращение привычного вида уйдут годы". (Элоиз Чанг)

4. ОТТЕНОК, О КОТОРОМ ВЫ МЕЧТАЕТЕ, НИКОГДА НЕ БУДЕТ ДОСТИГНУТ ЗА ОДИН СЕАНС ОКРАШИВАНИЯ

Мало кто понимает, но в парихмахерском искусстве цвет - это настоящая наука, а идеальный тон может получиться только после нескольких сеансов окрашивания.

"Натуральная брюнетка или шатенка никогда не будет иметь такой же светлый тон волос, как натуральная блондинка. Это закон, и с ним не поспоришь. Но для того, чтобы приблизиться к желаемому цвету, будьте реалистами и дайте мастеру время". (Диаз, мастер из популярного нью-йоркского салона)

5. ВСЕГДА ПОКАЗЫВАЙТЕ КАРТИНКИ ТОГО, ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ И НЕ НРАВИТСЯ

Чтобы ваш мастер имел визуальное представление о том, какой результат в окрашивании и стрижке вы ожидаете, обязательно покажите ему фотографии с тем, что вам нравится и не нравится.

"Каждый клиент будет ощущать себя комфортнее, если почувствует взаимопонимание со своим мастером. Для его достижения вам надо показать фотографии причесок, которые вас вдохновляют. Стилистам очень важно понимать, в каком направлении двигаться и что вы действительно мечтаете увидеть в зеркале". (Франческа, мастер из популярного нью-йоркского салона)

6. ПОТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА ТО, ЧТОБЫ НАЙТИ СВОЕГО ИДЕАЛЬНОГО МАСТЕРА

Парихмахер - это человек, который несет ответственность за создание вашего образа, поэтому самое важное - найти контакт с ним.

"Поговорите с мастером и проанализируйте, насколько он вам нравится как человек. Важно, чтобы он вас действительно слышал и понимал то, что вы хотите. Не стоит отдаваться в руки тому, кто невнимателен к вашим пожеланиям или просто не подходит вам по духу. Результат вас точно не устроит". (Элоиз Чанг)