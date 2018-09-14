Какие вещи обязательно должны быть в доме разных знаков Зодиака - ФОТО

Чтобы обустроить свой дом правильно, необходимо много времени, энергии и денег. Но даже в этом случае есть риск забыть о вещах, без которых мы просто не сможем обойтись. Мы расскажем, какие предметы обязательно должны быть в вашем доме по знаку Зодиака.

Овен

Как представители огненных знаков, Овны восполняют недостаток энергии при помощи огня и предметов ярких цветов. Они не любят, когда в доме слишком много мебели, и чаще всего являются сторонниками минимализма. Если интерьер дома преимущественно серый или черный, в этом случае представители этого знака будут чувствовать себя неуютно. Но ситуацию можно исправить, разбавив дизайн броскими цветами. В доме Овнов обязательно должны быть свечи, мебель или ковры красного цвета и хотя бы одна яркая лампа. В дом, где находятся эти вещи, Овны будут возвращаться с радостью.

Телец

Тельцы - самые настоящие ценители домашнего уюта. Для этого знака дом - это не просто крепость. Это место, где они могут по-настоящему расслабиться и зарядиться силой. В доме Тельцов обязательно должны быть теплые домашние тапочки, плед и мягкая подушка. Благодаря этим простым вещам Тельцы смогут сполна насладиться домашней атмосферой, а также избавиться от негативных мыслей и впечатлений, которые могли возникнуть за день.

Близнецы

Близнецов сложно назвать домашним знаком Зодиака. Поэтому они не придают большого значения интерьеру, так как основную часть времени стараются проводить вне дома. Если в стенах родного жилища им становится скучно, они сделают все, чтобы поскорее покинуть его и отправиться на поиски развлечений. Чтобы этого не случилось, астрологи рекомендуют Близнецам приобрести вещи, которые могут моментально увлечь их и не позволят заскучать. Это может быть книга любимого автора, настольная игра, чтобы весело провести время с семьей, или видеоигра, которая поможет отвлечься в моменты одиночества.

Рак

Для этого знака дом - особое место, где он может почувствовать себя комфортно. Сама атмосфера дома уже способна поднять настроение Ракам, но без наличия некоторых вещей даже самый красивый и оригинальный интерьер не будет им в радость. В жилище Раков обязательно должна быть красивая посуда, картина с морским пейзажем и оконные занавески синего цвета. Самое главное, чтобы в доме представителей этого знака было как можно меньше ярких предметов, так как в этом случае Раки не смогут по-настоящему расслабиться.

Лев

Даже при создании домашнего интерьера Львы не забывают проявить свою индивидуальность. Обычно жилище этого знака отличается неординарностью, необычной мебелью и очень яркой цветовой гаммой. Кроме того, эти представители зодиакального круга стремятся вести активный образ жизни, поэтому в их доме обязательно должен быть тренажер или беговая дорожка. Не стоит забывать и о "кошачьей натуре" Львов, которой придется по нраву плед с леопардовым принтом. Чтобы атмосфера дома полностью соответствовала предпочтениям Льва, следует добавить немного яркости и огня. Добиться этого можно при помощи свечей или домашнего камина.

Дева

В доме Девы вы не увидите дорогих антикварных вещей, а также вычурной мебели, так как этот знак Зодиака очень практичен. Но есть предметы, без которых Девы не представляют свой дом: это швабра, щетки для обуви и одежды и комнатные растения. Представители этого знака очень заботятся о чистоте и атмосфере своего дома, поэтому они стараются создать порядок и уют, в чем им помогают предметы для уборки квартиры и растения. Проводить генеральную уборку Девы могут хоть каждый день, поэтому они вряд ли выберут для этих целей обычный веник, а скорее отдадут предпочтение швабре, которая прослужит очень долго. Кроме того, ни одна Дева никогда не выйдет из дома в неопрятной одежде или грязной обуви, поэтому щетка у них всегда хранится прямо у входа.

Весы

Представители этого знака всегда стремятся создать комфортную атмосферу, которая будет располагать к отдыху. Поэтому они стараются избегать ярких цветов. Особое внимание они уделяют спальне, где обязательно должно быть светлое покрывало, пара настольных светильников и живые растения. Кроме того, Весы не приемлют, когда в спальной комнате слишком много посторонних вещей и мебели, что, по их мнению, не совсем благоприятно для хорошего сна.

Скорпион

Если большинство знаков Зодиака предпочитают простоту, то Скорпионы презирают это качество. Они ценят роскошь и оригинальность, поэтому к обустройству жилища они подходят ответственно и совершенно не жалеют денег на создание интерьера. Дорогая ваза, редкая картина и любая неординарная вещь наподобие медвежьей шкуры или даже домашних качелей - вещи, которые обязательно должны украшать жилище Скорпиона. Если есть возможность обустроить винный погреб, установить камин или приобрести дорогую люстру, Скорпион обязательно это сделает. В доме, где присутствуют элементы шика, Скорпионы смогут почувствовать себя комфортно.

Стрелец

Стрельцы - любители путешествий. Отправляясь в другую страну, представители этого знака никогда не покинут ее без памятного сувенира, так как в их доме всегда должны быть вещи, напоминающие им о незабываемом времени, проведенном в совершенно незнакомом месте. Однако не у всех Стрельцов есть возможность и средства на такого рода отдых. В этом случае астрологи советуют украсить квартиру вещами, которые будут напоминать о культуре других стран: персидский ковер, африканская статуэтка, горный хрусталь. Самое главное - не перебарщивать с украшениями интерьера. В квартире Стрельца всегда должно быть много места, где поместится большая компания, а лишние вещи лишь будут создавать неудобства.

Козерог

Обычно Козероги посвящают большую часть времени работе, но как только у них появляется свободная минута, они обязательно потратят ее на хобби, в котором, по мнению астрологов, они могут проявить себя как никто другой. Для многих представителей этого знака самым важным увлечением является готовка, так как, несмотря на занятость, они всегда готовы побаловать себя и своих близким вкусными и необычными блюдами. На кухне Козероги не смогут обойтись без скатерти, дорогих столовых приборов и оригинальной посуды. Козерогам по нраву процесс приготовления блюд, но немаловажно и впечатление гостей. Поэтому даже столовые принадлежности должны полностью соответствовать вкусам как самих Козерогов, так и их близких.

Водолей

Водолеи не любят сидеть на месте и всегда стараются проводить время с пользой даже дома. Например, что-нибудь изобретать, чинить или даже проявлять себя творчески. Для начала Водолею нужно понять, кто он - мастер или творец. Для этого ему понадобятся инструменты, конструктор и набор для рисования. Также представители этого знака не смогут обойтись без новейшей техники и гаджетов последней модели, так как следить за новинками и проверять их качество - одно из главных увлечений Водолеев.

Рыбы

Для полного счастья Рыбам всего лишь нужно спокойствие, но порой они не могут обрести его даже в стенах родного дома. Довольно часто они беспричинно испытывают страх за свою жизнь и свое жилище, поэтому представители этого знака никогда не покинут дом, не проверив газ, свет или воду. Чтобы всегда ощущать себя в безопасности, Рыбам необходимо иметь в доме камеру видеонаблюдения, огнетушитель и аптечку, в которой будет храниться все самое необходимое.

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