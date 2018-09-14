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Почему нам кажется, что лето прошло так быстро? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:51

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Почему нам кажется, что лето прошло так быстро? - ФОТО

14 сентября 2018 10:51

Почему нам кажется, что лето прошло так быстро? - ФОТО

Если вы чувствуете, что лето пришло и ушло слишком быстро, вы определенно не одиноки - и это ощущение никак не связано с погодой за окном.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, Линдси А. Хендерсон, доктор наук, психолог, нашла этому феномену вполне понятное и даже тривиальное объяснение. "Многие из нас живут гораздо более разнообразной жизнью в летние месяцы и чаще заняты мероприятиями, которые нам нравятся и доставляют удовольствие. Этот период почти не оставляет времени для осознанности, которая и создает ощущение "здесь и сейчас", и как бы подсознательно заставляет время бежать быстрее", - объясняет профессор.

Другой фактор касается нашего взросления. Чем старше мы становимся, тем скоротечнее время. На это у ученых есть несколько теорий. Одна из которых - в процессе взросления мы накапливаем опыт и меньше предметов и ситуаций вокруг кажутся нам новыми и необычными. Соответственно, меньше событий попадает в долгосрочную память в качестве воспоминаний, на которые мы оглядываемся и ссылаемся, чтобы измерить время.

Не корите себя за то, что время пронеслось, а вы столько всего не успели! Это совершенно естественное для человека восприятие. Наш вам совет: когда жизнь движется слишком быстро, периодически стоит совершать остановки по требованию (практиковать осознанность), иначе можно ее упустить безвозвратно.

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