10 осенних фильмов, которые стоит посмотреть - ФОТО

Согласно исследованиям, большинство людей считают осень самым уютным временем года, и, несмотря на холод и серое небо, именно этот сезон запоминается теплом и душевностью. Неторопливые походы по супермаркетам в поиске вкусной еды на выходные, вечерние разговоры в пледе с горячей чашкой чая, прогулки по кленовым аллеям в парке... Все эти осенние радости дополняются просмотрами фильмов, от которых становится еще уютнее. Lady.Day.Az представляет самые лучшие киноленты, которые стоит посмотреть каждому за долгожданный период с сентября по ноябрь.

1. БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО (2013)

Картина, снятая настоящим мастером уютного кино Ричардом Кертисом ("Реальная любовь", "Дневник Бриджит Джонс"), повествует историю британской семьи, в которой все мужчины обладают способностью перемещаться во времени. Встретив в одном из лондонских пабов свою возлюбленную, главный герой понимает, что есть вещи, которые он изменить не сможет. Фильм пропитан атмосферой уютного осеннего Лондона, интерьерами в английском стиле, неподражаемым британским юмором и удивительной, далеко не фантастической, но пронизывающей историей любви.

2. ОДЕРЖИМОСТЬ (2004)

Один из самых красивых фильмов, рассказывающий о страсти, которая буквально лишает рассудка. Красивые кадры Нью-Йорка со стильными образами героини Дианы Крюгер, а также максимально осенний саундтрек погружают в особую атмосферу наступающего осеннего сезона.

3. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ (1989)

Фильм о дружбе и любви, которые разворачиваются между главными героями на протяжении 12 лет. В кадрах: осенний Нью-Йорк, клетчатые пиджаки, задушевные ироничные диалоги главных героев и конечно непередаваемая атмосфера романтизма, за которую картина получила премию Британской академии за лучший сценарий.

4. УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ (2003)

Фильм, побивший рейтинги просмотров в США и подаривший Джулии Робертс беспрецендентный гонорар в 25 миллионов долларов, покорил общественность глубиной сюжета. Название картины отсылает к портрету флорентийской дамы, чей образ воплощает американская домохозяйка пятидесятых, порхающая по кухне в шифоновой юбке с неизменной улыбкой на лице. Сюжет фильма рассказывает о школьной преподавательнице, которая учила своих студенток внутренней свободе и жажде жизни. Атмосфера картины с уютными клетчатыми пальто главных героинь, а также откровенными диалогами о женской судьбе дарят непередаваемое настроение прохладного осеннего дня.

5. МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ (2014)

В центре сюжета - осенняя жизнь американского городка и перемены, связанные с появлением Интернета. Фильм стал антологией современной жизни, повествующей о нескольких героях, которые пытаются понять, как Интернет может помочь им найти свой путь. Режиссер размышляет, насколько мнение общества влияет на наши решения, жизнь и самооценку и демонстрирует важность собственного "Я" - уникального и неповторимого.

6. ДОМ У ОЗЕРА (2006)

Один из самых эстетичных осенних фильмов рассказывает о любви между героями, находящимися в разных временных пространствах, но проживающие в одном доме - на берегу озера. Красивая архитектурная постройка, обрамленная сосновым лесом, становится местом, где разыгрываются их невидимые встречи - благодаря переписке. В кадре: красивые интерьеры на фоне прибрежного пейзажа подарят уют и тепло ноябрьского дня, когда падает первый снег.

7. ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ (2005)

Культовая история по легендарному произведению Джейн Остин описывает жизнь провинциальной Англии начала 19 века. В кадре: цветущая Элизабет Беннет (Кира Найтли), влюбленная в холодного и чопорного сноба мистера Дарси. Роман, который разыгрывается на фоне осенних английских ландшафтов, стал культовой картиной своего жанра и был номинирован четыре раза на Оскар.

8. ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ (1998)

Фильм с Николь Кидман и Сандрой Буллок снят по роману одной из самых популярных американских писательниц-фантастов Элис Хоффман. Семейство Оуэнс и их дом давно обходят стороной, ведь по преданию женщины этого рода настоящие ведьмы. По ходу картины зрители буквально влюбляются в сестер, которые как и все женщины, ищут свое счастье и любовь. Красивые кадры, наполненные мистическим сентябрьским романтизмом и его прохладой, окунают в атмосферу осени и погружают во внутренние диалоги.

9. ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (2000)

Владелец ресторана в Нью-Йорке славится своей ветреностью и любовью к мимолетным романам, но встреча с молодой Шарлоттой меняет его жизнь и переворачивает все представления о собственном счастье. Осенняя листва Центрального парка, нью-йоркские улицы и юная Вайнона Райдер стали идеальными элементами одного из самых ярких ноябрьских фильмов.

10. СЛАДКИЙ НОЯБРЬ (2001)

Трогательный фильм о любви вопреки всему, по сюжету которого главный герой влюбляется в тяжело больную девушку. Ее оптимизм, красота, вера в лучшее помогают герою пересмотреть свое отношение к жизни, покоряя своей беззаботностью и умению видеть то, что действительно важно. Кадры Центрального парка и Шарлиз Терон в уютных кардиганах давно завоевали сердца поклонников и стали классикой осенних кинолент.

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