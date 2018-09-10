10 сентября 2018

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10 сентября 2018 19:11

КультГид Lady.Day.Az: Смотрим «Лето» Кирилла Серебренникова в YARAT

Где: в Центре Современного Искусства YARAT

Когда: 14 сентября в 19:00. Вход свободный

В Баку проходит "Неделя российского кино в Азербайджане", организованная при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра "Кинофест" и Киноцентра "Низами".

Как сообщает Lady.Day.Az, в заключительный день проекта публике будет представлен фильм Кирилла Серебренникова "Лето".

История взаимоотношений Виктора Цоя, Майка и Натальи Науменко - это, скорее, не байопик, а романтичная зарисовка о 1980-х, андеграунде и, конечно, молодости. По ходу сюжета зрителю неоднократно прямо с экрана напоминают: этого никогда не было, но так могло бы случиться. Поэтому что точно не стоит делать - так это сверять сюжет фильма с "Википедией".

Кирилла Серебренникова арестовали в последние дни съемок "Лета". Но и актеры (Тео Ю, Рома Зверь, Ирина Старшенбаум), и продюсеры в один голос утверждают, что, несмотря на обстоятельства, фильм - на 100 % работа Кирилла. И как говорят критики, возможно, лучшая на данный момент.

Ф. Агаларова

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