8 сентября 2018

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8 сентября 2018 12:00

КультГид Lady.Day.Az: Долгожданная встреча с художником

Где: Галерея YAY, Ичеришехер

Когда: 12 сентября в 19:00. Вход свободный

Один из ярких представителей современной арт-сцены Азербайджана Нияз Наджафов, который в данный момент проживает во Франции, очень любим ценителями исскуства в своей стране. Его приезд на родину - всегда событие, так как его здесь ждут не только родные и друзья, но также поклонники творчества и журналисты.

Будучи профессиональным спортсменом, Нияз Наджафов, вдохновленный примерами других художников-самоучек, начал свою художественную карьеру в 2003-ем году, экспериментируя с масляной краской. В своих ранних картинах художник подчеркивает пороки общества и отдельных людей, основанные на собственном опыте. Этот опыт говорит о страхах и желаниях, скрытых внутри. Он исследует впечатления в сатирической и повествовательной манере.

Наджафов использует преимущественно темную палитру, его стиль живописи является выразительным и эмоциональным.

На данный момент его работы являются частью экспозиции выставки "Телесные пейзажи", проходящей в галерее.

Отметим, что модератором мероприятия выступит  куратор Самира Сефи.

Ф. Агаларова

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