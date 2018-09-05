Гороскоп для каждого знака Зодиака на сентябрь 2018

Сатурн прекращает ретроградное движение и нам советует: живем в сентябре максимально осознанно, без рефлексий. Здесь и сейчас. Об этом Lady.Day.Az сообщает со ссылкой на Glamour.ru.

Дева (24.08-23.09)

Все коллапсы, форс-мажоры и запары этого месяца обернутся позитивом и станут для вас отличной личностной прокачкой. Спасибо Солнцу, это оно сейчас посылает лучи храбрости и благословляет вас на самые безумные авантюры. Давно хотели сделать татуировку? Сменить имидж? Перестать психовать? Вперед!

Весы (24.09-23.10)

Воинственный Марс в этом месяце ни с кем не сражается, он в увольнительной - отдыхает в пятом доме вашего гороскопа. И вам напрягаться не советует. Вкусная еда, горячий секс, яркие впечатления - живите интересно, насыщенно и для себя любимой. Близкие и без вас отлично справляются.

Скорпион (24.10-22.11)

Среди ухажеров, которые вдруг окружат вас в этом сентябре, увы, не окажется того, о ком вы сами давно вздыхаете. Совет от Венеры: сделайте первый шаг. Да, это не совсем в ваших правилах, но все нормально - в этом месяце Скорпионам как раз таки показано нарушать законы (неписаные, конечно).

Стрелец (23.11-21.12)

Венера затаилась в двенадцатом доме и сообщает: вас ждет тайная страсть. Шуры-муры с женатиком (что, опять?), служебный роман, горячая переписка с бывшим - шансы пуститься­ во все тяжкие велики как никогда. Никаких моралей мы не читаем, но напоминаем: определите приоритеты и заранее проработайте отходные пути. Чтобы потом не метаться в панике.

Козерог (22.12-20.01)

Заграница вам поможет (по крайней мере, в этом месяце точно). Любые международные контакты - путешествия, командировки, переписка в тиндере - сейчас могут стать началом романтической истории. Не знаете языков? Так начинайте изучать­! Желательно с молодым и симпатичным носителем.

Водолей (21.01-20.02)

В первую неделю месяца вы вдруг обретете небывалую деловитость. И начнете раздавать прошеные и непрошеные советы. Опасный момент: навязывая кому-то свое мнение, можно невольно ввязаться в конфликт. Перенаправьте энергию в мирное русло - станьте, например, бьюти-гуру.

Рыбы (21.02-20.03)

Кажется, никогда вы не думали о смене работы так много, как в последние пару месяцев. И это неспроста - энергичный Меркурий подталкивает вас к карьерным переменам. С чего начать? Да хотя бы с изучения модных профессий, овладеть которыми можно прямо сейчас.

Овен (21.03-20.04)

В сентябре вы разрулите все сложности, успевшие накопиться за лето. Правда, сил на это может уйти столько, что приводить в порядок потом придется еще и вас. Совет от звезд: 3, 6 и 18 сентября не планируйте ничего эпичного. Для подвигов больше подойдут 10, 11 или 12-е.

Телец (21.04-20.05)

Добродетель 80-го уровня, эмпатия 24/7 и бесперебойная подача тепла - ваши сильные стороны в сентябре. Адресатами могут стать друзья, родные, бойфренд или вовсе незнакомые вам люди - внимание в любом случае будет оценено (плюсик вам в карму!) и вознаграждено.

Близнецы (21.05-21.06)

Не удивляйтесь, если в фейсбук вдруг постучится ухажер из ранней юности, а в вотсап напишет тот, кого вы в последние месяцы упорно пытаетесь забыть. Просто наступил редкий момент - камбэки в этом месяце могут принести не разочарование, а смех и радость (ну или хотя бы пользу).

Рак (22.06-22.07)

Звезды предрекают удачный шопинг - самое время открыть охоту за трофеями из осенних коллекций. Базовые вещи, куп­ленные в этом сезоне, станут вашими фаворитами надолго, а трендовые новинки помогут выбиться в звезды стритстайла.

Лев (23.07-23.08)

Сбор урожая объявляем открытым: расширяем меню за счет сезонных овощей и фруктов, и пожинаем плоды своих непосильных трудов. Только, чур, не расслабляться! Главное сейчас - закрепить успех и наметить новые цели. Касается всего: и работы, и спорта, и любви.