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5 сентября 2018 11:40

Что предсказывают звезды в сентябре?

По мере того как лето постепенно "сворачивается", а сезон Девы ощущается все сильнее, мы начинаем обращать больше внимания на деликатные вещи и чувствительные болевые точки. Тяжелые ретроградные периоды и время затмений почти позади (лишь одна планета - Марс будет оставаться ретроградной до 24 сентября), мы чувствуем себя более уверенно и делаем для себя выводы из полученного негативного опыта. Астрологический фон месяца напоминает момент, когда вы уходите с детской карусели: безумное головокружение в первые мгновения постепенно проходит.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, если в этом месяце вам придется принимать судьбоносные решения, помните, что приспособиться к изменениям, которые они за собой повлекут, будет очень непросто. Убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности. В течение 8 и 9 сентября Венера возводит в квадрат ретроградное движение Марса. Это может разжечь настоящую драму и дать выход не самым приятным эмоциям, которые были готовы вырваться наружу уже давно. У вас будет шанс вернуть своей жизни равновесие 23 сентября, когда мы войдем в гармоничный сезон Весов.

Н. Гасымова


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