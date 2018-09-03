3 сентября 2018

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3 сентября 2018 17:00

Самые красивые бьюти-образы в Венеции - ФОТО

С пятницы по воскресенье фотографы Венецианского кинофестиваля работали без перерывов. Выходные были богаты на премьеры, и гости успели увидеть долгожданную картину "Звезда родилась" с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях, вестерн с Джейком Джилленхолом и Хоакином Фениксом "Братья Систерс" и триллер "Суспирия" с Дакотой Джонсон и Тильдой Суинтон. Красная дорожка пестрила яркими образами. 

Lady.Day.Az представляет самые красивые бьюти-образы звезд:

ДАКОТА ДЖОНСОН

КЕЙТ БЛАНШЕТТ

БЬЯНКА БАЛТИ

ИРИНА ШЕЙК

САРА САМПАЙО

  

БАРБАРА ПАЛВИН

ЛЕДИ ГАГА

Н. Гасымова


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