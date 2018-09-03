Самые красивые бьюти-образы в Венеции - ФОТО

С пятницы по воскресенье фотографы Венецианского кинофестиваля работали без перерывов. Выходные были богаты на премьеры, и гости успели увидеть долгожданную картину "Звезда родилась" с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях, вестерн с Джейком Джилленхолом и Хоакином Фениксом "Братья Систерс" и триллер "Суспирия" с Дакотой Джонсон и Тильдой Суинтон. Красная дорожка пестрила яркими образами.

Lady.Day.Az представляет самые красивые бьюти-образы звезд:

ДАКОТА ДЖОНСОН

КЕЙТ БЛАНШЕТТ

БЬЯНКА БАЛТИ

ИРИНА ШЕЙК

САРА САМПАЙО

БАРБАРА ПАЛВИН

ЛЕДИ ГАГА

Н. Гасымова