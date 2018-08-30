5 ошибок, которые ты совершаешь во время снятия макияжа - ФОТО

Мы снимаем макияж каждый день. Но что, если мы постоянно делаем это неправильно?

LAdy.Day.Az представляет 5 самых популярных ошибок при снятии макияжа, которые травмируют кожу.

Ты трешь глаза

Каждая из нас смывая макияж с глаз, начинает беспощадно тереть их, мять и чуть ли ковырять. Таким действием ты травмируешь ресницы, кожу и вообще портишь все. Возьми эффективную "смывку" и мягкими движениями стирай косметику.

Средства 2 в 1

Все эти суперэффективные средства "2 в 1" работают куда хуже, чем отдельные средства. Если не вредят. Поэтому, если хочешь нормально ухаживать за кожей, то выбирай "одиночные" продукты, а не гонись за панацеей от всего.

Ты не тонизируешь

Тоник - не выдумка маркетологов. Его использование позволяет увлажнить кожу и привести ее в божеское состояние после использование косметики и "смывки". Он увлажняет и освежает кожу лица.

Много скраба

Конечно, использовать скраб для лица полезно и правильно, но не каждый раз. Использовать скраб и эксфолиацию, как таковую, стоит не чаще раза в неделю. Иначе ты рискуешь сделать из своей кожи "тряпочку".

Ты не знаешь, что в составе

Ты никогда не интересуешься составом своих продуктов. Почитай и ты найдешь парабены и сульфаты (alcohol, parabens, sulfates), которые никак не помогают достичь здоровой кожи.