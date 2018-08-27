КультГид Lady.Day.Az: Самые ожидаемые мероприятия осени

Новый сезон обещает бакинцам огромное число мероприятий на любой вкус. А Lady.Day.Az по традиции продолжает рассказывать своим читателям о самых ожидаемых из них. Представляем 4 ярких мероприятия, которые ни в коем случае нельзя пропустить.

Мировая премьера яркого мюзикла "Broadway story"

Где: во Дворце Гейдара Алиева

Когда: 22 сентября в 19:00. Билеты в кассах города и на iticket.az

Яркий мюзикл "Broadway story" продемонстрирует невероятные номера из Чикаго, Мулен Руж, Нотр-Дам де Пари и многое другое.

Над постановками работали ведущие хореографы и музыканты из США, режиссер проекта - Пол Гордон Эмирсон (Pol Qordon Emerson), хореограф - Филипп Бараоидан (Filip Baraoidan), музыкальный директор - Амикаэйла Гастон (Amikaeyla Gaston).

Премьера первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада"

Где: во Дворце Гейдара Алиева

Когда: 28 сентября в 19:00. Билеты в кассах города и на iticket.az

Проект реализован по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана. Автор - известный вокалист и композитор, лауреат международных конкурсов Ризван Садырханов.

Работа над оперой длилась более двух лет, сюжет построен по мотивам сказки "Приключения Синдбада-Морехода" из сборника "Тысяча и одна ночь". В мультикультуральном проекте использованы стихи мировых классиков, цитаты на азербайджанском, русском, английском, итальянском и чешском языках, а также стихи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В постановке заняты Микаил Рафиев (Синдбад), Гюльшан Ибадова (Зохра), Эмиль Миняшев (Ангел-хранитель), Ризван Садырханов (Боцман), а также Азер Рза, Джавид Самедов, Шамиль Керимов, Юлия Моторина, Мила Рзаева, Исмаил Якубов, Ильхам Назаров, Наргиз Ализаде, Адалят Шукюров и другие.

Музыкальный продюсер - Эмиль Миняшев, художник - Марина Кузнецова, авторы текстов для оперных арий - Лейла Алиева, Азад Гаджиев, Лейли Салаева, Рафаэль Гусейнов, Алессандро Милани, Йожеф Сладек, Шамси Гачар, Николай Гумилев и другие.

Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра

Где: во Дворце Гейдара Алиева

Когда: 13 октября в 19:00. Билеты в кассах города и на iticket.az

Первый концерт IP ORCHESTRA под управлением дирижера Игоря Пономаренко в Баку был настолько успешен, что дату второго назначили в тот же вечер.

По многочисленным просьбам организаторы концерта совместно с маэстро Игорем Пономаренко подготовили специальную программу. В этот раз она будет состоять из двух частей: первая - посвящение Queen и вторая - Легенды Рока.

Известный коллектив "FlamencoLive" впервые в Баку

Где: на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета

Когда: 3 ноября в 19:00. Билеты в кассах города

FlamencoLive - это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко.

Коллектив вобрал в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется "puroflamenco" - чистое подлинное фламенко во всём его многообразии! Все участники коллектива - многократные лауреаты международных конкурсов, в числе которых такие как "VivaEspaña", "Золотой Дуэт" и др. Ведущий танцор коллектива - ElTebi, участник проекта "Минута Славы" на Первом канале, единственный танцор в России, выступавший на сценах испанских театров и "таблао", в числе которых, знаменитое "CasaPatas" в Мадриде!

Для самых искушённых зрителей артисты театра национального танца Испании "FlamencoLive" подготовили новую уникальную программу "Легенда о Ромео и Джульетте" в стиле фламенко. Это абсолютно новая, неожиданная трактовка знаменитой повести Шекспира, где легендарная история о любви рассказана на языке страстного испанского танца.

Ф. Агаларова