Диджитал-детокс на каждый день - Краткое руководство - ФОТО

Не идет из головы карикатура из журнала New Yorker: в фитнес-центр ведут два входа, на левом написано "Действительно заниматься", а на правом - "Сидеть на тренажерах и пялиться в телефон". Вам куда? Если направо, то наши советы будут очень кстати.

Переход от зависимости к свободе - дело тонкое, главное тут - чуткость и последовательность. Полезные привычки удобно осваивать постепенно, чтобы не слишком деформировать привычную рутину. Не повредит умеренный боевой дух - напоминайте себе, что мы, самые разумные существа на Земле, наверняка оказались здесь не для того, чтобы превращаться в зомби, увязших в сообщениях, мемах, видосах, чужих фотографиях, гугле и яндексе.

Как известно, привычки приживаются 21 день - следуйте этим простым советам, и ваш ум, тело и дух будут благодарны.

1. Включайте Wi-Fi, когда это правда необходимо

Имеется в виду полное отключение роутера. Нет Wi-Fi - меньше электромагнитного излучения вокруг.

2. Не впускайте в спальню смартфон, планшет и ноутбук

Яркий свет вредит сну, тем более если вы находитесь в активном контакте с девайсом. Оставьте технику в гостиной или на кухне. Читайте книги в мягком свете ночника. Занимайтесь любовью. Просто спите. Используйте старомодный будильник - механический или на батарейках. Бонус: оптимальная выработка успокаивающего гормона мелатонина (он любит темноту), мирный сон без судорожных ответов на чушь в Вотсапе, которая подождет до утра, и отдых от вредного электромагнитного поля.

3. Телевизор тоже стоит выдворить

Особенно вредны для сна источники голубого света, то есть не только дисплеи, но и телевизоры. Если вы с детства не можете уснуть без "Спокойной ночи, малыши" или любимого сериала, приобретите специальные "оранжевые" очки, которые блокируют голубую часть спектра.

4. Отмените Wi-Fi на тренировках и в перелетах

Если без музыки никуда, слушайте ее в режиме загрузки - сбережете здоровье (все те же вредные ЭМП-лучи) и сэкономите на Wi-Fi в самолете. Мощность электромагнитного поля увеличивается, когда телефон или планшет теряет связь с беспроводным интернетом и принимается искать сигнал по ближайшим точкам доступа. А все, что усиливает ЭМП, людям неполезно.

5. Отложите девайсы, когда едите

Во-первых, помогите пищеварению. Во-вторых, если вы в ресторане, а тем более на свидании, используйте шанс лучше узнать того, кто пригласил. То есть разговаривайте, делитесь эмоциями. Как ни абсурдно, сейчас это почти норма - оба за столом, он болтает по телефону, она просматривает френдленту. А что дальше, интересно? То же самое, когда они наедине и без одежды?

6. Делайте заметки - ручкой, на бумаге

Это же так увлекательно! Плюс отличная терапия для мозга и концентрации. Держите ручку и блокнот в сумке и вместо того, чтобы вытаскивать телефон во время занятий, семинаров, собраний или встреч, делайте заметки на бумаге. Заодно можете потренировать память - эксперты убеждены, что мы запоминаем то, что пишем, легче, чем печатаем. Как насчет списка из 20 английских неправильных глаголов?

7. 15 минут молчания в диджитал-фри пространстве

Необязательно называть это медитацией. Найдите пространство без гаджетов и дайте себе время помолчать и подышать. Думать необязательно. Вдох-выдох.

Занятия йогой, пилатесом или медитацией, конечно, хороши для работы с дыханием, но всему свое время, для начала попробуйте самостоятельно поймать осознанность за юркий хвост. Это реально, хотя и непросто, - мы почти отвыкли от понимания, что делаем/чувствуем "здесь и сейчас".

8. Для продвинутых: установите расписание для соцсетей

Если вам нужны Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и Снепчат ежедневно, установите точное время и придерживайтесь его. Например, после обеда в течение 15 минут. Уровень попроще: 15 минут на каждую соцсеть.

9. Пробуйте модную практику "заземления"

Каждый день, независимо от того, где вы находитесь, хотя бы на 5 минут почувствуйте пятками землю. Прогулка по мокрому песку на пляже - супер, но эффект одинаков с обычной травой или старой доброй грязью. Главное - никаких телефонов, оставьте их где-то подальше. Энергия Земли поглощает все плохое, чем наше тело напитывается среди людей и гаджетов. Разуйтесь и наслаждайтесь. Да пребудет с вами сила.

10. Делитесь чем-то осязаемым

Рисуйте в альбоме, оставляйте записки мужу, отправляйте время от времени открытки близким или самой себе - из других городов, когда вы путешествуете. Да что душе угодно: пеките печенье и несите в офис, вышивайте салфетки и шлите их в дом престарелых. И обязательно идите на реальный контакт, например, обнимите кого-то, кто в этом нуждается. Родственники, дети, коллеги, коты, друзья - подойдут все, хотя поначалу стоит знать меру, потом привыкнут.

elle.ru