10 августа 2018

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КультГид Lady.Day.Az: Смотрим французское кино каждую пятницу

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КультГид Lady.Day.Az: Смотрим французское кино каждую пятницу
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10 августа 2018 16:28

КультГид Lady.Day.Az: Смотрим французское кино каждую пятницу

Где:  Landmark, ул. Низами, 90 А

Когда: каждую пятницу в 19:30. Вход свободный

Посольство Франции в Азербайджане, Французский Институт и Landmark Hotel Baku начали проект "Мое французское кино" в сотрудничестве с яркими представителями художественного мира страны. Артисты, режиссеры, творческая интеллигенция нашей столицы под звездным небом открытой террасы отеля покажут свои любимые французские фильмы и расскажут о связанных с ними впечатлениях.

Lady.Day.Az представляем программу фильмов на август:

Сегодня в рамках данного проекта ведущая актриса театра "ADO" Эльза Фуртадо познакомит бакинскую публику с искрометной комедией  Антонина Перетятко "Девушка 14 июля" (2013).

17 августа фотограф, куратор, спикер клуба исследователей искусства "Artlogos" Рустам Гусейнов представит бакинской публике знаковый фильм "Новой волны" - картину Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" ("Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля, 1960).

Кадр из фильма "На последнем дыхании"

24 августа режиссер, продюсер, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Али Иса Джаббаров представит культовый фильм Жан-Люка Годара "Жить своей жизнью" ("Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, 1962)

31 августа режиссер Теймур Гаджиев покажет свой французский фильм. Он представит публике классику детективного жанра - фильм Жан-Пьера Мельвиля "Красный круг".

Фильмы будут показаны на французском языке с английскими субтитрами

Ф. Агаларова


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