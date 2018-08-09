Чему стоит поучиться у Львов? - ФОТО

Что вы можете сказать о Львах в общих словах? Они веселые, честные, щедрые, уверенные в себе, гордые, настойчивые и, вопреки стереотипам, совсем немного агрессивные. Как часто вы ловили себя на мысли, что хотели бы быть в чем-то на них похожими? Их страстный взгляд на жизнь кажется чертовски привлекательным. Лев - тот редкий знак, который точно знает, что хочет получить и как это сделать. И в конце концов действительно добивается своего. Как насчет того, чтобы разбудить свою "внутреннюю львицу"? Даем мастер-класс.

Необязательно все делать самому

Львы олицетворяют пословицу: "Работай умнее, а не тяжелее". Они точно знают, в чем их сильные стороны, а в каких ситуациях лучше заручиться помощью, вместо того, чтобы упрямо работать над проблемой в одиночку. Конечно, они будут твердо отстаивать позицию лидера в любом командном первенстве, но не колеблясь сложат с себя часть полномочий и будут хвалить коллег/сообщников/партнеров, когда неизбежно достигнут успеха. Они обладают редкой способностью видеть любую проблему или проект со стороны и в перспективе. Поэтому они отлично делегируют обязанности в случае необходимости и многим (особенно Козерогам!) стоит этому у них поучиться.

Не бойтесь задавать вопросы

Львов часто представляют сложными, склочными или чрезмерно агрессивными. На самом деле за этим скрывается другая, и очень полезная, особенность этого знака - в любом деле или проблеме им нужно быть хорошо информированными и знать всю ситуацию до мельчайших подробностей. Поэтому они дотошно задают вопросы оппоненту и жаждут максимально полного ответа. А окружающие неверно считывают это как агрессию или попытку завязать спор. И так в любом вопросе - от диеты до похода в кино. Они честные, поэтому не переносят, когда перед ними юлят или уходят от ответа.

Не паникуйте

Желание переосмыслить ситуацию превалирует над первыми паникерскими порывами, которые возникают, когда план слегка отклоняется от курса. Сложившиеся обстоятельства не столь ужасны, как кажутся, или от ваших потраченных нервов ничего не изменится - важный урок эмоционально стабильного Льва.

Не будьте слишком серьезными

Львы могут быть сосредоточенными и серьезными, но их любовь к развлечениям обычно берет верх. Они великолепные рассказчики и не теряют фирменное чувство юмора даже в патовых ситуациях - и это самое важное правило: действовать несерьезно не означает, что другие не будут воспринимать вас всерьез. Под покровительством яркого Солнца они легко становятся душой компании, и "подражание" их теплой энергии обязательно пойдет и вам на пользу.

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