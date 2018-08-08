Как знаки Зодиака справляются с депрессией

Важно отметить, что депрессия - это серьезная проблема, от которой нужно избавляться как можно быстрее. Мы крайне рекомендуем вам, в случае возникновения этой проблемы обратиться к соответствующим врачам и профессионалам своего дела. Возможно, вы действительно страдаете от химического дисбаланса, нуждающегося в лечении, и эта статья не является руководством для решения этой проблемы.

Тем не менее, мы можем рассказать вам о причинах возникновения депрессии на примере многих людей, которым не посчастливилось столкнуться с ней. Некоторые психологи действительно отмечают связь между знаком Зодиака человека и его предрасположенностью к некоторым психическим расстройствам. По крайней мере, эта статья подскажет вам направления, в которых нужно поработать, чтобы избежать депрессии и других проблем.

Астрология - очень сложная наука, которая, несомненно, может выявить ваш психологический портрет. Анализируя каждый из 12 знаков Зодиака, мы прольем свет на некоторые нюансы их характера. Помните, что это лишь общие признаки, которые могут отличаться от человека к человеку.

Овен

Овнам свойственно терять уверенность в себе из-за ряда внешних подавляющих факторов. Одним из них является отсутствие поддержки со стороны близких. Если родители чрезмерно давили на них и навязывали свою точку зрения, то Овны теряют способность прислушиваться к своим инстинктам. Поэтому им становится трудно воплотить в жизнь свою стихию - огонь. Стоит учесть тот факт, что Овны не знают об осторожности. Они всегда жаждут активности и приключений. Поэтому, чтобы избавиться от тягостных мыслей, этому знаку Зодиака необходимо воплотить в жизнь именно эти две вещи. По сути, это зависимые от адреналина люди. Благодаря этому, им относительно легче избавиться от депрессии, чем остальным.

Телец

Телец - необычный знак Зодиака, потому что они неподвижны. Это объясняется их земляной стихией. В целом, Тельцам присуще одно настроение - устойчивое. Они обладают уравновешенным темпераментом, поэтому с депрессией они сталкиваются редко. Если же недуг все же настиг их, то существует мало способов помочь им справиться с проблемой. Они сами находят выход с помощью хорошей еды, расслабляющей ванны и всего того, что приятно для их чувств. Тельцы действительно знают, как возродить в себе чувственность. Обычно они не слишком подавлены.

Близнецы

Этот воздушный знак Зодиака редко бывает подавлен. Скука - это наибольшее их проклятие. В мире существует так много нового и интересного для Близнецов, что они не могут просто усидеть на месте хотя бы 2 минуты. Соответственно, от депрессии они избавляются так же быстро. Близнецам трудно вступать в контакт со своими глубокими чувствами - это просто не в их духе. Из-за этого, если у них была эмоциональная травма, которую они сами зарыли где-то глубоко внутри, их депрессия часто может быть выражена внезапными резкими и критичными вспышками. Если они не в состоянии самостоятельно избавиться от болезненных воспоминаний, то негативные мысли будут преследовать их постоянно. Тем не менее, их вечно любознательный и острый интеллект помогает им справиться с любой проблемой. Они одержимы познанием того, как работает ум, и обычно они сами могут выяснить, что именно их беспокоит. Главное, что они должны сделать, - это не избегать и не уклоняться от своих проблем. Близнецы - уклончивы. Поэтому им лучше помочь взять паузу и перевести дух, чтобы набраться сил и вновь устремиться вперед.

Рак

Рак - это один из самых депрессивных знаков Зодиака. Они часто расстраиваются, потому что сами навязывают себе мысли о том, что "никто их не любит". Возможно, это связано с тем, что это первый водный знак. Когда грусть настигает Рака, он всегда пытается найти дружеское плечо. Но как бы то ни было, вряд ли это поможет им в долгосрочной перспективе. Более того, иногда это даже вредит.

Рак не может самостоятельно справляться с эмоциональными проблемами из-за своей чувствительности. Они должны научиться справляться с этим, иначе депрессия не заставит себя долго ждать. Конечно, лучшим лекарством от всего этого является семья. Если у Рака среди друзей и близких есть представитель огненной стихии, как Овен, Лев или Стрелец, то это значительно упростит им жизнь и поможет найти баланс. Самое главное то, что Рак должен избегать одиночества, которое провоцирует их на негативные мысли. Кроме того, они должны четко понять для себя, что окружающим не все равно на их жизнь и их чувства. Их любят, просто они сами этого не замечают.

Лев

Лев - это знак, который кажется несокрушимым и не уязвимым перед депрессией. Но это не так. Из-за того, что им покровительствует Солнце, они довольно оптимистичны. Тем не менее, они хорошо умеют скрывать свою боль, особенно от самих себя. Если они чувствуют себя подавленными и если им не хватает уважения со стороны окружающих, Львы могут поддаться депрессии. Помните, что в каждом Льве скрывается маленький Рак. Лев очень старается поддерживать оптимистичный настрой и жить так, как будто все нормально. Но это не всегда правда. Поэтому они могут страдать в одиночестве, пока никто не видит, потому что они не хотят, чтобы кто-нибудь знал. Львы считают, что проявление таких эмоций - это слабость. В любом случае, Львам не свойственна депрессия до тех пор, пока они не одни.

Дева

Девы часто чувствуют себя подавленными. Им ни в коем случае нельзя находиться в кругу пессимистичных людей, потому что они быстро поддадутся общему настроению. Если же их настигла депрессия, то самым верным способом избавиться от неё будет большая рабочая нагрузка. Разве продуктивность - это не решение проблемы? Помните, что депрессия - это аналог кнопки, которая отключает вас. Девы не позволят этому состоянию продолжаться долго.

Весы

Удивительно, но этот сильный воздушный знак редко бывает подвержен депрессии. Если это все же случилось, то причиной тому стал капризный Скорпион, который имеет значительное влияние на этот знак Зодиака. Весы умны и находят интригующим диалоги, которые могут поведать им о последних новостях. Поэтому общение с друзьями или участие в социальных мероприятиях - это их билет на выход из депрессии. В общем и целом, Весы не подвержены глубоким эмоциональным потрясениям, поэтому они с меньшей вероятностью будут страдать от депрессии. Воздушные знаки всегда живут в раздумьях. Ежедневные покупки, окружение себя красивыми вещами, выстраивание гармонии в своей жизни - это все помогает Весам избегать подавленности. Но самым верным инструментом для борьбы с депрессией для них является крепкое партнерство с близким человеком.

Скорпион

Вы знали, что это должно было произойти рано или поздно. Скорпион может быть одним из самых депрессивных знаков, потому что он сильно ощущает все вокруг себя. Он очень часто страдает из-за того, что думает о своих отношениях. Будто бы они уже потеряли свой блеск. Скорпион будет постоянно удивлять вас своим поведением. В начале дня он может радоваться каждой мелочи, а ближе к вечеру начнет впадать в депрессию без видимой на то причины. Помните, что это непостоянный знак Зодиака. Тем не менее, ему покровительствует водная стихия, а значит её задача - успокаиваться и овладевать эмоциями. Рано или поздно они могут проявить силу воли для преодоления депрессии. Но только если они действительно этого захотят. И, кстати, несмотря на их страстную натуру, секс - это очевидное, но не самое эффективное лекарство в данном случае.

Стрелец

Без сомнения, это самый оптимистичный знак Зодиака. Разумеется, Стрельцы могут поддаться депрессии, как и все остальные, но в целом их природа отражается в собственной стихии - огне. Он вынуждает их двигаться и быстро принимать решения. Это легко воспламеняемый знак. Его работа - быть оптимистичным и подбадривать всех вокруг. Да, иногда они могут вести себя легкомысленно, но это оправдано, если они избавляются с помощью этого от депрессии. Позитивный образ жизни Стрельцов привлекает к себе окружающих, поэтому людям нравится общаться с ними. Это они могут заставить других почувствовать печаль.

Козерог

Мы имеем дело с самым депрессивным знаком Зодиака в целом. Управляемый серьезным Сатурном, Козерог обычно ведет себя уравновешенно, не слишком поддаваясь негативным мыслям. Никакой знак не может похвастаться настолько жестким контролем собственного сознания. Из-за этого, они часто не видят выхода из сложившейся ситуации. Они хотят все сделать так, чтобы успех был гарантирован, и это их главная проблема. Из-за того, что Козерогам нужно убедиться в собственной правоте и идеальном результате, депрессия накрывает их с головой регулярно. Их нельзя проконтролировать. И это объясняет то, почему они самые выраженные пессимисты среди всех знаков Зодиака. Поскольку Козерог желает и может взять на себя ответственность за всех остальных, это приводит к тому, что он не верит окружающим. Отсюда становится понятно, что для избавления от депрессии, ему просто нужно научиться иногда отпускать ситуацию и довериться своим близким.

Водолей

Вы редко встретите депрессивного Водолея. Опять же, характер его воздушной стихии позволяет ему быть оптимистичным и любознательным. Водолеи почти никогда не скучают. Но не позволяйте им обмануть вас, потому что этот знак Зодиака неплохо умеет скрывать свои чувства. Однако, как правило, они настолько умны, что не теряют на это времени. Это очень продвинутый и развитый знак. Депрессия иногда может настичь Водолеев, поскольку они могут столкнуться с недопониманием с окружающими их людьми. А все потому, что они опережают свое время.

Рыбы

Немногие знаки Зодиака могут справляться с депрессией в одиночестве настолько эффективно, как Рыбы. Тем не менее, они действительно не хотят устраивать сцену из-за этой проблемы, потому что им важно никому не навредить. Рыбы просто терпеть не могут, когда другие чувствуют себя плохо из-за собственной самоотверженности по отношению к ним. Обычно их депрессия заключается в том, что они становятся пассивными и отказываются бороться за свои права. Они чувствуют себя мучениками или жертвой. Помочь им справиться с депрессией довольно сложно. Рыбы должны понять, что они не спасут этот мир в одиночку, поэтому нужно полагаться и на других.

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