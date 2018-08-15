10 секретов красоты индианок, которые стоит знать всем - ФОТО

Роскошные густые волосы, светящаяся кожа, стройные подтянутые тела... Индианки покоряют Голливуд, выигрывают конкурсы красоты, становятся фаворитками именитых дизайнеров. Как им это удается? Может, все дело в древних рецептах красоты, которые индийские женщины передают от поколения к поколению?

Секрет первый, он же самый главный: индианки начинают ухаживать за своей красотой с младых ногтей. Юные девушки не прибегают к сильнодействующим средствам и не пробуют то, что им не по возрасту. Вместо этого они используют то, что дала им природа: натуральные травы, растения и, конечно, специи.

Ним

Ним - дерево, известное также как индийская сирень,помогает индианкам оставаться привлекательными в любом возрасте. Недаром индийцы называют ним "королем" природных косметических ингредиентов. В ход идут все части дерева: листья, стебли, цветы, плоды и даже кора. Для лечения акне индианки используют отвар из свежих или сухих листьев нима, лишний жир и загрязнения убирают с помощью маски из нима, сухую кожу увлажняют миксом из порошка нима и масла из виноградных косточек.

Шафран

Шафран - одна из самых дорогих специй и один из главных секретных ингредиентов в косметическом арсенале индианок. Традиционно девушки используют шафран для осветления кожи лица в сочетании с порошком сандалового дерева и куркумой. Приятным дополнением к сияющей бархатной коже является избавление от прыщей, сухости и раздражений.

Куркума

Куркума - еще один незаменимый ингредиент бьюти-ритуалов индийских красавиц. Ароматная специя насыщенно-желтого цвета, как это не парадоксально, применяется индианками для отбеливания кожи лица. Помимо этого, куркума заменяет индийским девушкам антивозрастные кремы, средства от прыщей и дорогостоящие лосьоны от растяжек на теле. А если добавить немного порошка куркумы к кокосовому маслу, то получится отличное средство от целлюлита.

Простокваша

Простокваша популярна не только в индийской кухне, но и в косметологии. В составе масок для лица свернувшееся молоко эффективно борется с несовершенствами кожи, а при использовании вместо кондиционера отлично увлажняет сухие волосы.

Нут

Мука из нута заменяет индийским девушкам скрабы для лица. Нут в сочетании с той же самой простоквашей и лимонным соком превращается в мягкое отшелушивающее средство, работающее не хуже профессиональных продуктов для очищения лица.

Хна

Индийские женщины просто обожают хну. Это растение считается идеальным кондиционером для волос, так как уже после первого применения делает их мягче, крепче, да к тому же избавляет от перхоти.

Сандал

Порошок сандалового дерева - один из самых древних ингредиентов в индийской косметологии. В первую очередь индианки используют его для приготовления скрабов, ведь порошок сандалового дерева способен очистить любые загрязнения. Проблему акне и черных точек индианки тоже решают с помощью сандала. Немного порошка сандалового дерева, меда, молока, миндального масла, и вуаля - маска против воспалений готова.

Амла

Амла - растение внешне похожее на крыжовник - еще один ценный для индианок бьюти-ингредиент. Благодаря рекордному содержанию витамина С, масло амлы помогает справиться с морщинами, пигментными пятнами и сухостью кожи.

Розовая вода

Розовая вода известна своими противовоспалительными и заживляющими свойствами. Индианки используют натуральную розовую воду вместо тоника, поэтому у них всегда чистая сияющая кожа, нет расширенных пор и темных кругов под глазами.

Мед

Мед - еще один незаменимый продукт в бьюти-рационе индийских девушек. Помимо отличных увлажняющих свойств, мед в Индии используют для заживления следов от акне, рубцов и ожогов.

cosmo.ru