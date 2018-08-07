7, 12 или 23 - Сколько дней должен длиться идеальный отпуск? - ФОТО

Вернулись из отпуска, но чувствуете, что устали еще сильнее? Вы не одиноки. Любое путешествие может быть изнурительным, особенно, если из ленивого пребывания на пляже или у бассейна превратилось в настоящее приключение с потерей документов или страстный курортный роман. Кроме того, если поездка будет слишком короткой, то вы не получите здоровые преимущества такого перерыва. Чтобы избежать крайностей, ученые рассчитали идеальное количество дней, в течение которых можно грамотно восстановить силы.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Happiness (Да! И такой "журнал, полный счастья" в США существует!), если вы отдыхаете дольше или меньше, чем 7-8 дней - можете почувствовать недостатки для здоровья и нервной системы. Быстрые поездки в основном только "дразнят" наш организм, в то время как длительные - сильно затрудняют планирование и гармоничный возврат к привычной работе. Было установлено, что в течение восьми дней путешественники действительно наслаждаются преимуществами отпуска, как умственно, так и физически. В течение первых нескольких дней уровень счастья отдыхающих постепенно повышается, и к седьмым-восьмым суткам достигает абсолютного максимума. Помните золотое правило успешных сериалов или блистательной карьеры звезд шоу-бизнеса? "Уйти из эфира" на пике популярности! Не ждите, когда на вас нахлынет отпускная усталость, заберите этот момент радости с собой!

Восьмидневный промежуток времени станет необходимой реабилитацией для нервной системы и поможет успешно пройти "рабочую акклиматизацию". В противном случае - не избежать выгорания. Трудоголики, вы не были в отпуске пять лет и страшно этим гордитесь? Информация для вас: недельный отдых (без доступа к рабочей посте!) такая же необходимость, как ежедневный сон. И врачи даже не будут обсуждать с вами альтернативу. Более того, это обязательная инвестиция в вашу работу и необходимый приток сил для новых свершений.

Обязательно спланируйте несколько коротких перерывов в году. Только так вы сможете быть уверены, что держите здоровье и счастье под контролем.

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