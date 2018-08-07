Как краситься на пляж? - ФОТО

Макияж на пляж? Обойдемся! Кожа лица тоже нуждается в отдыхе. "Боевой раскрас" отменяется, делаем ставку на мейкап-детокс - чистоту, заботу, увлажнение. И смело ныряем в воду, не опасаясь цветных разводов на лице!

Летом глянцевые журналы пестрят съемками с идеями для пляжного макияжа. Да что там, и мы не раз такие делали - ­неоновые тени, синяя тушь и сочная помада великолепно гармонируют с яркими купальниками, пальмами и лазурным морем. Но давайте посмотрим правде в глаза: нужен ли такой макияж в реальной жизни? Особенно если вы планируете загорать, купаться и играть в волейбол.

Отдохнувшее загорелое лицо превосходно смотрится в лучах солнца и без дополнительного декора. Главное, не забудьте взять в отпуск арсенал средств для очищения, увлажнения и защиты. Особое внимание уделяйте зоне вокруг глаз - кожа там наиболее уязвима, к тому же темные круги и припухлости придают ей уставший и несвежий вид. В крайнем случае используйте консилер, тон и немного кремовых румян. Плюс парфюм - для завершения пляжного образа. Современные ароматы дружат с солнцем, не вызывая раздражения и пятен на коже.

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