Двукратный победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов о том, чего ждать знакам Зодиака в августе

О том, каким для вас будет август, рассказал двукратный победитель "Битвы экстрасенсов", постоянный эксперт проекта "Следствие ведут экстрасенсы", астролог Хаял Алекперов.

Овны

В личной сфере у Овнов возможны небольшие конфликты с любимым человеком. Совет звезд - чаще прислушиваться к мнению партнера. Одиноким представителям знака не стоит отказываться от спонтанных выходов в свет, ведь звезды сулят вам судьбоносные встречи. В конце недели будьте экономнее - возможны непредвиденные траты.

Тельцы

Август - благоприятное время для Тельцов, чтобы улучшить свое финансовое положение. Самое время начинать или планировать новые дела - ваша интуиция будет на высоте. В этом месяце вам не составит труда отличить выгодные предложения и удачные инвестиции от сомнительных. Конец августа сулит Тельцам яркие путешествия и позитивные эмоции.

Близнецы

Август для близнецов пройдет под знаком романтики. Звезды обещают неожиданные знакомства для одиноких представителей знака. А вот влюбленные Близнецы в этом месяце смогут насладиться гармонией в отношениях. Самое время уладить давние ссоры и разногласия с партнером.

Раки

Усталость и эмоциональная неустойчивость могут спровоцировать проблемы в отношениях с близкими. Не отказывайте себе в удовольствии побыть наедине с собой. Небольшой отдых и немного одиночества пойдет вам на пользу. В сфере финансов август сулит нежданные доходы - самое время порадовать себя приятными покупками.

Львы

В начале августа фортуна будет на вашей стороне, особенно - в сфере карьеры. Не упускайте возможности - смело беритесь за новые проекты и не бойтесь проявить инициативу. В сфере личных отношений звезды советуют воздержаться и не принимать категоричных решений - проблемы решатся сами по себе.

Девы

В этом месяце Девам не стоит полагаться на стопроцентное осуществление их планов. Все может резко измениться по не зависящим от вас причинам. Это может очень огорчить представителей данного знака, которые привыкли все держать под контролем. Но ближе к концу лета звезды сулят поездки как по личным, так и по рабочим делам, что позволит зарядиться приятными эмоциями и обзавестись полезными знакомствами.

Весы

Звезды советуют Весам быть предельно откровенными и честными с любимым человеком. Говорите о своих желаниях и целях напрямую. Ведь именно сейчас велика вероятность пустых обид и беспочвенных конфликтов. Одиноким же представителям знака звезды сулят романтические знакомства.

Скорпионы

Семейным Скорпионам не стоит подвергать свои отношения испытаниям на прочность. Сейчас даже невинный флирт с представителями противоположного пола станет для партнера весомым поводом для ревности. Свою активность лучше направить в нужное русло - устроить любимому человеку приятный сюрприз или спланировать путешествие. Одиноким представителям знака на выходных звезды сулят перспективные знакомства.

Стрельцы

Прекрасный период для того, чтобы проявить инициативу и творческий подход в профессиональной сфере деятельности. С любыми нестандартными задачами вы справитесь на "ура". Также, август - отличное время для глобальных замыслов и великих свершений. Однако споров и дискуссий с близкими людьми лучше избегать - велика вероятность того, что ссора разгорится даже из-за маленькой искры.

Козероги

В этом месяце, а особенно в первой его половине, ход многих дел может зависеть от того, с каким настроением вы за них беретесь. Старайтесь гнать мрачные мысли прочь и настроиться на позитив. Конец августа обещает быть более благополучным и сулит Козерогам приятные встречи, удачные совпадения и неожиданные сюрпризы.

Водолеи

Звезды советуют Водолеям не проявлять навязчивость по отношению к любимому человеку. Особенно это касается совместного времяпрепровождения. Своим упрямым желанием постоянно быть вместе вы вредите в первую очередь себе. Лучше смените тактику и продемонстрируйте партнеру свою независимость, оставьте больше свободного пространства, уже совсем скоро ситуация изменится, и любимый человек проявит еще больше внимания по отношению к вам!

Рыбы

Для успеха в делах вам нужно отбросить привычные шаблоны и относиться к жизни более креативно. При этом не стоит забывать о личных интересах и твердо стоять на страже семейного благополучия. Живите в гармонии с собой, не обращая внимания на то, что могут сказать о вас окружающие, только так вы сможете почувствовать себя счастливыми.

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