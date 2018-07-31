Самый красивый макияж по мнению мужчин - ФОТО

Ни для кого не секрет, что мужчины не очень сильно любят женский макияж. А точнее, им не нравится, когда его видно.

Именно поэтому мужчины хотят смотреть на красивое женское лицо, но не видеть косметики. Один из американских журналов провел исследование, чтобы понять, какой макияж нравится представителям сильного пола. Притом, речь шла не об общем образе, а о конкретных деталях.

В ходе исследования были опрошены мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. И вот, какие детали мейка отметило большинство:

матовый тон кожи без бронзера на скулах;

отсутствие макияжа глаз;

густые ресницы;

естественные брови;

отсутствие блесток на лице;

эффект зацелованных губ.

Интересно: при этом, большинство мужчин не смогли разгадать, у какой из девушек есть нарощенные ресницы.

edinstvennaya.ua