31 июля 2018

отправить статью
Самый красивый макияж по мнению мужчин <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

11:32

  • 85
Самый красивый макияж по мнению мужчин - ФОТО
4 составляющих идеальной тренировки

Здоровье

10:45

  • 181
4 составляющих идеальной тренировки
5 удивительных фильмов о женской дружбе <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

30 июля 22:07

  • 285
5 удивительных фильмов о женской дружбе - ФОТО

31 июля 2018 11:32

Самый красивый макияж по мнению мужчин - ФОТО

Ни для кого не секрет, что мужчины не очень сильно любят женский макияж. А точнее, им не нравится, когда его видно.

Именно поэтому мужчины хотят смотреть на красивое женское лицо, но не видеть косметики. Один из американских журналов провел исследование, чтобы понять, какой макияж нравится представителям сильного пола. Притом, речь шла не об общем образе, а о конкретных деталях.

В ходе исследования были опрошены мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. И вот, какие детали мейка отметило большинство:

  • матовый тон кожи без бронзера на скулах;
  • отсутствие макияжа глаз;
  • густые ресницы;
  • естественные брови;
  • отсутствие блесток на лице;
  • эффект зацелованных губ.

Интересно: при этом, большинство мужчин не смогли разгадать, у какой из девушек есть нарощенные ресницы.

edinstvennaya.ua


Просмотров: 85

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

30 июля 12:25

  • 402
5 секретов идеального селфи от Анастасии Решетовой - ФОТО

Опросы

30 июля 10:28

  • 406
Четыре знака Зодиака, которым ретроградный Меркурий угрожает сильнее всего - ФОТО

Опросы

27 июля 12:13

  • 682
3 знака Зодиака, которых ретроградный Меркурий затронет меньше всего - ФОТО