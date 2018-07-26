Что значит - быть собой?

Значит ли это быть естественным и непринужденным?

Или это значит быть особенным, не бояться отличаться от других, не стараться скрыть свою индивидуальность?

А может, это значит - не нужно придумывать ничего, у человека и так все отлично получается?

Наверное, все эти предположения лишь частично отражают суть.

Быть собой - это значит быть равным самому себе, соответствовать той реальности себя, которая сложилась. Быть тем, кем являешься, а не пытаться быть кем-то другим. Это значит, что не стоит переделывать себя, перекраивать. Это значит, что какой человек уже есть, он хорош.

Например, если хочется спать, а я изображаю из себя бодрую и веселую, то я не соответствую самой себе в этот момент. Да и окружающие, скорее всего, не поверят в мою бодрость, потому что мелкие детали в поведении, скорее всего, меня выдадут. Может быть, глаза время от времени начнут закрываться или голос будет становиться вялым.

А вот если я не буду изображать бодрую и активную и позволю себе быть вялой и апатичной, то мне поверят, потому что мои внешние проявления будут соответствовать моему внутреннему состоянию. Я буду самой собой, внешнее будет равно внутреннему.

Быть собой - это значит принимать себя таким, какой ты есть. Со своими особенностями, состояниями, чувствами, чертами характера, ошибками, неприятным опытом, неудачами, достижениями. Это значит - использовать данность; то, что есть.

Когда внешние проявления человека равны внутренним, то ему не приходится тратить много энергии на самоконтроль, не нужно тревожиться о том, как он двигается, как себя ведет, как ему нужно вести себя дальше, чтобы соответствовать созданному образу. И остается больше энергии на активность, творчество, развитие.

Мы перестаем быть самими собой из-за страхов, тревоги, когда приходится переживать кризисные периоды. Когда привыкаем соответствовать ожиданиям окружающих, и забываем о том, что на самом деле нравится и чего на самом деле хочется. Или начинаем считать это глупостями.

Поэтому, чтобы стать самим собой, таким, каким человек мог бы быть, если бы не... (воспитание, страхи, ограничивающие убеждения, если бы не считал глупостями то, что ему нравится и так далее), нужно присмотреться к себе, прислушаться, понаблюдать. Возможно, вы заметите что-то такое, что не замечали за собой раньше.

Наблюдение обязательно должно быть позитивным, не нужно себя ругать, даже если заметите что-то неприятное.

Хочу предложить вам несколько упражнений, чтобы вы могли лучше узнать себя.

Перечислите 25 занятий, которые вам нравятся. Например: есть мороженое, читать интересную книгу, бродить по шуршащей листве осенью, громко петь.

Перечислите 10 запахов, которые вам нравятся. Например: запах свежесваренного кофе, запах свежей газеты, аромат пионов...

Перечислите 5 своих любимых поз (которые вы принимаете чаще всего). Например: часто стою со скрещенными на груди руками; сижу, поджав правую ногу под себя; слушаю, наклонив голову влево...

Перечислите 5 своих знакомых, с которыми вам комфортнее всего общаться. Как вы думаете, почему?

Напишите сказку о каком-нибудь животном. В вашем тексте должны быть ответы на следующие вопросы: что это за животное? Где оно живет и с кем? Что оно любит делать? Что оно не любит делать? Чем питается? Есть ли у него друзья? Есть ли у него враги? Какая у него заветная мечта?

После того, как напишете текст, замените упоминания этого животного на местоимения "я", "мне", "со мной" и прочитайте сказку. В конечном итоге сказка получится о вас самом. Что бы мы ни делали, в этом всегда отражается наша личность. Обычно, когда человек пишет подобную сказку, он вкладывает в героя те смыслы, опыт и ощущения, которыми живет сам.

Эти упражнения помогут вам присмотреться к себе, понаблюдать за собой и стать более осознанным. Возможно, в результате выполнения этих упражнений вы что-то поймете про себя или вспомните, и ваши представления о себе станут полнее и четче. Удачи вам.

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