Как полюбить себя без лабутенов?

Сегодня сложно встретить женщину, которая не слышала о том, как жизненно необходимо полюбить себя.

В любом глянцевом журнале можно почерпнуть десятки рекомендаций о том, как проявить любовь к себе: сделать новую прическу, макияж, посетить спа-салон, заняться шоппингом и совершить прочие манипуляции с внешним видом. И вуаля - любовь к себе гарантирована. Но так ли это?

Внешний вид действительно важен, и уход за собой в некоторых случаях является одной из составляющих любви к себе. Но составляющей далеко не самой главной, а скорее завершающей. Чаще всего усиленный уход за собой - признак того, что женщина стремится соответствовать шаблонным представлениям о красоте, какому-то статусу, не всегда даже устраивающему ее саму. Как в известном клипе: на лабутенах и в восхитительных штанах.

Что получает женщина, если любовь к себе сводится только к внешнему виду и уходу за телом? Сиюминутное удовольствие, возможно, еще приятное послевкусие, которое остается тоже ненадолго, и некую внешность, вызывающую восхищение окружающих.

Сильно ли это влияет на самоощущение? Как-то влияет, пока восхищаются окружающие, но, увы, это никак не связано с истинной уверенностью в себе - скорее наоборот, с желанием делать все возможное, чтобы понравиться. А это совсем не про любовь к себе, а про отсутствие связи с самой собой, про игнорирование себя, а следовательно и отсутствие любви к себе. Все эти процессы, приятные для тела и для чужого глаза, - это верхушка айсберга. Это то же самое, что начинать строить дом не с фундамента, а с крыши: сколько ни пытайся - дом так и не построится. Сколько ни обертывайся в шоколад - жизнь от этого шоколаднее не станет.

А ведь истинная любовь к себе действительно критично важна для счастливой жизни. Правда, я ни разу в жизни не встречала женщину, безусловно принимающую и любящую себя (и сама такой не являюсь). Не знаю, возможно ли это в принципе для человека: ведь у каждого есть свои травмы детства. Но точно знаю, что каждый может стать на этот путь изменений. Просто одному понадобится больше ресурсов для прохождения этого пути, а другому меньше.

Когда женщина любит себя, она заинтересована в том, чтобы заботиться о себе и о своей жизни. Она думает об удовлетворении своих потребностей, об осуществлении своих желаний, именно своих истинных желаний, а не внушенных кем-то. Она заинтересована в первую очередь в самой себе, в исследовании себя, поэтому она уже способна сделать себя счастливой, а не ждет этого от другого. У нее нет нужды в другом, чтобы обрести смыслы, чтобы получить или даже заслужить любовь - ту, которой ей так не хватило в детстве. Сама ее жизнь является ценной, является смыслом, а отношения с другим обогащают эту жизнь, дают еще больше возможностей для самоисследования и развития.

Что может быть признаком того,

что женщина пренебрежительно относится к себе?

Самобичевание, постоянная самокритика, cравнение с другими, отсутствие сопереживания себе любимой, такой иногда слабой, нелепой, неухоженной, ленивой, бездействующей. Неспособность себя пожалеть, посочувствовать себе, а наоборот, способность себя раскритиковать и обесценить. Я ни в коем случае сейчас не говорю о позиции жертвы, то есть о перманентном состоянии жалости к себе, я говорю о ситуативном сочувствии самой себе, если в жизни идет что-то не так.

Неумение и нежелание прислушиваться к своим потребностям. В данном случае потребности кого-то другого, достаточно значимого, стоят на первом месте, потому что так научили, так воспитали, и здесь работает огромное чувство вины перед этим другим и страх отвержения. Или же, заполняя свою жизнь потребностями другого, можно отказаться от своей жизни, такой неизвестной и пугающей, и переложить ответственность за свою жизнь на этого другого. Это могут быть потребности партнера, ребенка, родителей...

Неумение признавать и переживать свои чувства, в первую очередь негативные, то есть страх быть самой собой, страх принять себя злящуюся, завидующую, ненавидящую, стыдящуюся... Злость на себя за эти же чувства вместо сопереживания, ведь эти чувства говорят о чем-то важном, о тех же потребностях, которые не удовлетворены.

Неумение прислушиваться к своим желаниям. И это не только про "хочу новое платье". А еще и про то, хочу ли я быть сейчас с этим человеком, хочу ли я здесь находиться, хочу ли я с ним(ней) общаться, хочу ли делать это- или этого хочет кто-то другой. Чего я вообще сейчас хочу. Я, а не кто-то другой. Ведь многие женщины привыкли жить в постоянной тревоге: надо удовлетворять, надо успевать, надо соответствовать. Тут подправить, тут ужаться, а здесь подсуетиться, надо достигать: быстрее, выше, сильнее... Только вот где здесь сама женщина, как ее рассмотреть?

И этот вечный диссонанс: могу ли я себе это позволить, заслужила ли я это, достойна ли я этого, в конце концов?

Кто должен дать это разрешение? Кто решает, достойна ли она сегодня любви и внимания или стоит еще немного поработать? Как долго интроецированный родитель будет ей говорить, что она хочет, а что нет?

И этот вечный диссонанс: могу ли я себе это позволить, заслужила ли я это, достойна ли я этого, в конце концов? Кто должен дать это разрешение? Кто решает, достойна ли она сегодня любви и внимания или стоит еще немного поработать? Как долго интроецированный родитель будет ей говорить, что она хочет, а что нет? Отсутствие ценности себя, своей жизни вне жизни с кем-то. Это что-то из серии "Не представляю, как мне жить без него, без нее". Состояние "слияния" с другим. Заполнение своей жизни смыслами жизни другого, свои отсутствуют, своя жизнь не интересна, не достойна внимания.

Ожидание от партнера безусловной любви. Партнер в данном случае наделен родительскими функциями. Желание посредством партнера удовлетворить голод внутреннего ребенка. Что в принципе невозможно, поэтому заботиться о внутреннем ребенке придется самой.

Да, это не так просто - взять и полюбить себя. И даже аутотренинг "Я самая привлекательная и обаятельная" здесь бессилен. Необходимо провести глубинную работу.

Что женщине важно сделать, чтобы стать на путь любви к себе?

Принять себя такую, какая есть, со всеми внутренними конфликтами, недовольствами, эмоциями, бессилием, недостатками. То есть согласиться с тем, что сейчас я такая и с этим надо жить. Отнестись к себе такой с сопереживанием: сейчас это мой единственный способ жить, способ с чем-то справляться, и на это есть причины, так сложилась моя жизнь. И если я не жила по-другому, значит, не могла. Важно искренне посочувствовать себе, выплакать всю боль (если это необходимо), связанную с этим, но ни в коем случае не бичевать себя.

А затем буквально наощупь, очень бережно начать изучать себя. Повернуться к себе лицом, просто захотеть для начала познакомиться с собой, с такой неповторимой и невероятно интересной, по чуть-чуть заглядывать вглубь себя настоящей, потихоньку начать раскапывать свой собственный мир.

Прислушиваться к своим чувствам, ощущениям,

анализировать свои эмоции,

понимать, какие потребности спрятаны за ними,

анализировать свои мысли,

отфильтровывая то, что мешает на пути ко встрече с собой.

Это очень тонкий, бережный, увлекательный и небыстрый процесс. Терпения понадобится много. Но что может быть важнее и ценней в жизни, чем собственная жизнь?

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