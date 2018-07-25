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25 июля 2018 12:03

6 простых способов повысить свою самооценку

Самооценка - важный элемент для развития каждой из нас. Она влияет на наше самоощущение - хорошо или плохо.

Как повысить самооценку, чтобы стать увереннее в себе и не зависеть от мнения окружающих? Очень просто!  

Разговаривай с зеркалом  

Это выглядит странно, но это работает. Когда ты стоишь перед зеркалом и говоришь своему отражению о том, какая ты молодец - это работает. На уровне самоубеждения. Просто попробуй.  

Думай о хорошем  

И прогоняй плохие мысли. Ведь мы это то, как мы думаем. Не стоит загонять себя постоянным негативом, а лучше сконцентрируйся на хорошем.  

Анализируй себя  

Возьми лист бумаги и раздели его на 3 колонки. Напиши 10 своих сильных сторон, 10 достижений и 10 слабых сторон. А потом пойми, где ты молодец, а где нужно поработать.  

Не сравнивай себя  

С другими. Ни в реальной жизни, ни в социальных сетях. Во-первых, такое поведение очень деструктивно, а во-вторых, всегда будет кто-то, кто лучше тебя.  Лучше следи за собой и все будет хорошо.  

Будь добрее к себе  

Мы можем быть очень добры и снисходительны к окружающим, но к себе предъявляем невероятно жесткие требования. Порой нужно быть добрее к себе, ведь ты у себя одна.  

Учись новому, это интересно и никогда не будет лишним. Это во-первых. А во-вторых, это позволит тебе не только стать лучше, но и завести новые знакомства, открыть новую себя.  

И помни, чтобы не происходило, всегда люби и цени себя.  

edinstvennaya.ua


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