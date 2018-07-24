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24 июля 2018 10:15

Как повторить «ленивые» прически моделей - ФОТО

Завидуем моделям, которые выглядят модно при минимуме усилий: кажется, без макияжа и тщательной укладки они дадут фору звездам, которых к выходу на красную дорожку готовила армия стилистов. Одна из составляющих их расслабленного стиля - незамысловатая и удобная прическа, которую можно сделать, не имея особых навыков. Рассказываем про варианты, с которыми справятся даже те, кто привык жаловаться, что руки у них растут не из того места.

Пучок Беллы Хадид  

Белла неспроста делает такую прическу на волнистых волосах - она лучше всего смотрится в сочетании с кудряшками и объемом. Если у вас, как назло, тонкие и прямые, выход все равно есть - нужно только добавить плотности и текстуры с помощью, например, спрея с солью. Дальше все запредельно просто: отделите передние пряди у ушей, поднимите наверх и закрепите прозрачной или, наоборот, огромной "провинциальной" резинкой или маленьким "крабиком" - пока модные тенденции позволяют. 

Гладкий пучок Эльзы Хоск  

Гладкая укладка "ангела" Victoria's Secret понравится тем, кого раздражает модная небрежность. Сделать низкий пучок - легче легкого, добавить гладкости можно пастой для укладки, а если подобрать модный платок, который повторяет цвет другого аксессуара, то получится даже не "ленивая" прическа, а достойная укладка. А еще это отличный способ укладывать волосы на отдыхе - пока они еще влажные после моря.

Высокая прическа Роми Стрейд 

Нидерландская модель виртуозно обращается с платком - и вы можете так же. Несмотря на эффектность, в прическе ничего сложного нет: делаете высокий пучок (и ничего, если без объема) и фиксируете его у корней красивым аксессуаром, оставляя передние пряди.

"Рожки" Жозефин Скривер   

Вряд ли вам нужны указания, как сделать два пучка - с тех пор как мы делали их на школьные праздники, новых правил не появилось. Разве что теперь за "петухи" вас никто ругать не будет - стремитесь к легкой небрежности и не бойтесь выбивающихся прядей. Жозефин Скривер специально оставляет две тонкие передние пряди - так прическа выглядит еще задорнее и делает 25-летнюю модель похожей на школьницу. 

Боксерские косички Лили Олдридж  

Единственная укладка, в которой нельзя полностью забыть про симметрию. Чтобы получить ровные косички, разделите волосы на прямой пробор, возьмите с одной стороны очень тонкую прядь прямо у лба и начинайте плести косу, вплетая в нее тонкие пряди сверху и снизу. Доплетайте до самого конца, фиксируйте прозрачной резинкой и приступайте к другой стороне. На тонкие, пушистые волосы можно нанести питательный крем для стайлинга - с ним маленькие пряди не будут выбиваться из косичек. 

vogue.ru


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