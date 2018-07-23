Все, что надо знать перед тем, как сделать тату - ФОТО

"Хочу тату!" - если эта мысль не дает покоя который месяц, возможно, настало время воплотить свою мечту, пусть для начала в виде скромной звездочки на мизинце. Мы подготовили ответы на семь самых популярных вопросов, которые задают профессионалам.

КАК ВЫБРАТЬ РИСУНОК?

Причины нанесения татуировок могут быть разными, но чтобы понять, какое тату сделать, нужно определиться с двумя основными моментами: что ОЧЕНЬ нравится и что не нравится. Рисунок останется с вами надолго и должен вызывать как минимум восторг и трепет в вашей душе. Как выбрать? Изучать работы мастеров, пересматривать тысячи самых разных татуировок на разных частях тела и искать свою картинку, примеряя ее к вашему общему стилю и представляя ее на коже. Значение тату - тема интимная, но тем, кому интересно конкретное направление в искусстве или стиль определенных коммьюнити, есть смысл поискать информацию в книгах, журналах и онлайн.

ЧТО МОДНО?

Все! Здесь нет правил и пределов - полет фантазии безграничен! Уходят в прошлое любые стереотипы, каноны, совершенствуются принципы нанесения татуировок. На первом месте - качество исполнения, аккуратность, художественный вкус и стиль мастера. В современном мире оборудование, расходники и высококачественные пигменты позволяют нанести на кожу все, что угодно: от мини-портрета вашей бабушки размером в монетку до реалистичного пейзажа во всю спину. Реализм, графика, олдскул, неотрад (neo-traditional), дотворк (dotwork) - в любой стиль профессионал привносит что-то свое и получается абсолютно индивидуальная работа. Кстати, не всякий хороший мастер будет работать по чужому эскизу, но может взять идею и как минимум перерисовать картинку под свою руку.

ГДЕ ЛУЧШЕ? А СЕКСУАЛЬНЕЕ?

Искусство татуировки - это инструмент самовыражения, способ подчеркнуть индивидуальность или изящно прикрыть дефект на коже. Тату почти как одежда - должна подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Например, если вы хотите сделать тату на руке, следует знать, что "рукав" не будет смотреться на хрупких плечах и изящных запястьях, зато небольшая татуировка в нежных тонах и тонких, кропотливо выполненных линиях подчеркнет общую легкость силуэта. На крупное бедро не ляжет маленькая картинка, тогда как яркая, богатая на детали тату будет смотреться сногсшибательно!

Сексуально смотрится то, что идет именно вам, вашему типу фигуры и характера. Сексуальность у вас в голове, а не на коже. Вы будете выглядеть и чувствовать себя super hot, если ваша татуировка кружит вам голову, внушая бомбическую неотразимость, - как если бы вы надели фантастическое кружевное белье и чулки.

КАК ВЫБИРАТЬ МАСТЕРА?

Разрекламированные тату-салоны давно потеряли приоритет в качестве баз для талантливых мастеров. Большинство из них творят по одиночке или объединяются в союзы, арендуя помещение и работая в удовольствие, а не на поток. Искать и выбирать тату-мастера нужно в соцсетях, особенно в Инстаграм, и на сайтах с выкладками работ, ориентируясь исключительно на портфолио. Профессиональные татуировщики по возможности стараются выкладывать в свои аккаунты не только свежесделанные работы, но и фотографии "заживших" тату, а также видео процесса нанесения, чтобы у потенциального клиента была полная картина уровня их квалификации.

ЭТО БОЛЬНО?

Если причина сделать тату мощнее, чем страх перед уколами - не переживайте, вы справитесь. Тут все индивидуально, все по-разному воспринимают боль. Хотя есть общие моменты: самым безболезненным местом традиционно является плечо (пространство от плеча до локтя), предплечье (от запястья до локтя), а самыми неприятными - ребра, колени, шея, ступни, живот и нежные поверхности (внутренняя часть бедра или плеча). На ощущения влияет и стиль татуировки: плотный покрас переживается острее, чем тот же дотворк (точечная техника). Однако бывает так, что и на предплечье человек страдает, а на ребрах сладко спит - никогда не угадаешь.

А БЕЗОПАСНО?

Татуирование - инвазивный процесс, и ваша безопасность - в приоритете! Рабочее место мастера и все оборудование должно покрываться барьерной защитой (пленкой, специальными пакетами на машинку и провода), мастер обязан работать в перчатках, вскрывая при вас одноразовые расходники (иглы, носики, картриджи и прочее). Не лишним будет взглянуть на срок годности (да-да, у них он тоже есть) используемых пигментов и игл. И, разумеется, мастер должен дать рекомендации по уходу за татуировкой, которые необходимо строго соблюдать.

Проблемы с кожей, дерматиты, псориаз, аллергические реакции - повод проконсультироваться с врачом. Однозначным противопоказанием является беременность - нанесение татуировки снижает иммунитет, а подхватить во время беременности даже банальное ОРЗ небезопасно для малыша, не говоря уже о гормонах стресса, которые прямиком направятся к нему, как только вы почувствуете боль - пусть и не сильную. Любые болезненные состояния, лечение антибиотиками, нарушения нервной системы - причины не делать тату, а как минимум подождать.

Не употребляйте алкоголь за три дня до сеанса и до тех пор, пока татуировка полностью не заживет (около 2 недель). Спиртное разжижает кровь и пигмент попадает в мелкие капилляры - татуировка получается нечеткой плюс во время сеанса выделяется больше сукровицы, что затрудняет работу мастеру. Месячные такого эффекта не дают, потому нет смысла переносить дату, чтобы набить маленькую тату, но поскольку кожа в эти дни становится более чувствительной, плотный обширный покрас лучше сдвинуть на другой день.

А МОЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ?

Действительно, этот вопрос один из самых волнительных, когда вы решаете, сделать ли тату. Здесь существуют два решения: темное перекрывается более темным, нельзя уйти в противоположную цветовую гамму. Иными словами, не получится из черного сделать белый, а из зеленого красный. Зачастую можно подобрать новый рисунок так, что старый совсем не будет проступать, в противном случае мастер предложит вам осветлить старую татуировку при помощи лазера и уже потом делать новую. Специалиста по лазерному выведению татуировок нужно выбирать не менее тщательно, чем тату-мастера. Удалять тату сложнее, больнее и дольше, чем набивать - попав в недобросовестные руки есть риск получить серьезные шрамы.

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