6 июля 2018

отправить статью
5 самых модных окрашиваний лета <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:37

  • 78
5 самых модных окрашиваний лета - ФОТО
Как носят ароматы голливудские звезды

Опросы

12:05

  • 146
Как носят ароматы голливудские звезды
Лучшие звездные выходы на Неделе высокой моды в Париже <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:28

  • 196
Лучшие звездные выходы на Неделе высокой моды в Париже - ФОТО

6 июля 2018 12:05

Как носят ароматы голливудские звезды

Лив Тайлер

Лив - тот еще парфманьяк: она обожает ароматы и с удовольствием пробует все новинки. "Пару капель я растираю между пальцами и наношу на живот. Да-да! Звучит странно, согласна, но этому трюку меня научил отец - и, поверьте, вам тоже стоит попробовать!" - делится актриса.

Джулианна Мур

Актриса уже много лет верна одной композиции: "Я сначала использую одноименный гель для душа, затем крем и уже только потом аромат... В итоге парфюм ложится слоями и стойко держится весь день".

Виктория Бекхэм

Бекхэм никогда - то есть вообще никогда! - не наносит аромат на волосы. "Они становятся пушистыми, а яркость цвета со временем теряется. Поверьте, вам это не нужно!" - утверждает Бекхэм.

bazaar.ru


Просмотров: 148

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

5 июля 09:57

  • 375
Цитаты Ганди для вдохновения на каждый день

Опросы

2 июля 21:55

  • 1 870
Меткие цитаты про каждый знак Зодиака - ФОТО

Опросы

29 июня 09:10

  • 498
«Голова болит» - Новая любимая инстаграм-поза моделей - ФОТО