Как носят ароматы голливудские звезды

Лив Тайлер

Лив - тот еще парфманьяк: она обожает ароматы и с удовольствием пробует все новинки. "Пару капель я растираю между пальцами и наношу на живот. Да-да! Звучит странно, согласна, но этому трюку меня научил отец - и, поверьте, вам тоже стоит попробовать!" - делится актриса.

Джулианна Мур

Актриса уже много лет верна одной композиции: "Я сначала использую одноименный гель для душа, затем крем и уже только потом аромат... В итоге парфюм ложится слоями и стойко держится весь день".

Виктория Бекхэм

Бекхэм никогда - то есть вообще никогда! - не наносит аромат на волосы. "Они становятся пушистыми, а яркость цвета со временем теряется. Поверьте, вам это не нужно!" - утверждает Бекхэм.

bazaar.ru