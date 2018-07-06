Нумерология - Прогноз на июль

Инструкция

Чтобы рассчитать персональное число на 2018 год, к дате вашего рождения (например, 23 апреля 1985 года) подставьте текущий год. Получается: 23.04.2018. Теперь складывайте вместе все числа, до тех пор пока не получите однозначный показатель: 2 + 3 + 0 + 4 + 2 + 0 + 1 + 8 = 20; 2 + 0 = 2. Именно под этим номером (в нашем примере - "2") пройдет для вас 2018 год. А теперь читайте предсказание на ближайший месяц.

"1"

Очень динамичное время, которое потребует от вас определенного мужества и стремления начать что-то новое. Вы чувствуете себя на вершине мира - и это абсолютно заслуженно. Сейчас вы мыслите более оригинально и креативно, чем когда-либо в этом творческом году. Если захотите - сделайте карьерный рывок или даже начните собственный бизнес. Июль - не время быть жадным или брезгливым в любой области вашей жизни - будь то деньги, карьера или роман. Вы можете испытывать желание писать, рисовать или выражать себя каким-то другим творческим способом. Не игнорируйте этот порыв!

Если вы еще не состоите в отношениях, то можете встретить кого-то особенного. Помните о том, что стремительный и страстный роман, увы, не будет прочным. Это месяц, который также принесет возможность приобрести новых знакомых на светских мероприятиях. Вы будете как никогда общительны и остроумны. Наступило время больших возможностей для установления прочных контактов, которые помогут вашей карьере и другим начинаниям. Важно: не хвастайтесь своими планами и достижениями, могут быть неприятные последствия.

"2"

Для тех, у кого Солнце в "двойке", в июле отношения с людьми в деловой сфере выйдут на первый план. Вероятно, вы выступите в роли важного посредника в рабочем конфликте. И ваш успех в этой ситуации напрямую повлияет на ваше будущее. Вы будете обеспокоены этими новыми проблемами - они возникают в тот момент, когда ваша рабочая нагрузка и без того велика. Тем не менее, в июле профессиональная интуиция "двоек" работает отменно, поэтому именно вы сможете понять истинную причину конфликта.

Ваша повышенная чувствительность поможет и в личных сферах. Найдите время для отдыха - не упускайте возможность пойти на концерт или фестиваль. И обязательно побалуйте себя расслабляющим массажем. Если на это время спланирован отдых - ваш путь лежит к океану.

"3"

На первый план сейчас выходят денежные вопросы, уделите пристальное внимание банковскому счету. Способность влиять на мнение других работает сейчас в вашу пользу и может создать дополнительный источник дохода. Это также хорошее время для саморекламы - не скромничайте. Самое время обновить резюме. Изменение карьеры также возможно в результате внешних обстоятельств. В этом месяце вы более креативны. Вам требуются изменения в жизни, и ради них вы готовы многим рискнуть. Будьте бдительны, вы станете еще более рассеянной. Домашние обстоятельства также становятся источником беспокойства, в то же время вы будете много общаться со старыми друзьями и родственниками, с которыми давно не виделись. Эмоциональное состояние немного бурное, что делает вас капризной. Не воспринимайте себя слишком серьезно и, если возможно, возьмите отпуск. Самое время подзарядить батарейки.

"4"

Пора начать основательнее относиться к своим обязанностям, взять на себя ответственность в домашних, карьерных и общественных делах. Будьте терпеливы в рутине. Начните проекты, которые улучшат вашу жизнь, такие как, например, ремонт. Кому-то из вашего круга друзей и родственников сейчас может понадобиться помощь. Кроме того, июль может подарить отличную возможность продвинуться по карьерной лестнице. Сосредоточьтесь на юридических вопросах. Дисциплина и старание - ключевые слова этого месяца. Романтические отношения выходят на более серьезный уровень, где придется взять на себя обязательства.

"5"

Это время неожиданных событий и переворотов. Нужно быть гибкой, особенно в своих мыслях. Откажитесь от устаревших понятий и догм. Это время невероятного роста - как умственного, так и духовного, но вы должны позволить ему произойти. У вас есть возможность изменить старые представления о жизни и людях.

Еще это отличный макет для путешествий. Внезапный телефонный звонок может заставить вас сесть на самолет и мгновенно сорваться с места. Письма или телефонные звонки будут исходить от людей, которых вы не слышали в течение длительного времени.

"6"

Финансовые вопросы выходят на первый план. За уважением и признанием прошлых усилий, вероятно, последует денежная выгода или продвижение по службе. Вы в состоянии просить и получать то, что заслуживаете. Однако вдруг обнаружится, что вы не так дипломатичны, как могли бы быть. Это самая большая слабость июля. Берегитесь высокомерия! Количество обязанностей возрастает в результате повышения.

Дружба и страстный роман также в приоритете - и в некотором роде исцеляют вас. Вас могут попросить пожертвовать своим временем и энергией ради любимого человека или больного родственника. Вы почувствуете себя ближе с окружающими и захотите непременно что-то для них сделать. Осторожно: отсутствие такта и чувствительности может все испортить. Не заставляйте людей менять свою точку зрения. Последняя неделя июля принесет изменения, которые возникнут из-за случайной встречи на публичном мероприятии. Этот романтический порыв изменит судьбу.

"7"

Для "семерок" наступил месяц озарения. Вы начинаете осознавать масштабы глубоких внутренних изменений, которые происходят, и это наполняет вас и страхом, и приятным волнением одновременно. Во второй половине месяца придется принять судьбоносное решение, которое повлияет не только на вашу жизнь, но и жизнь близких людей на долгое время. Страх основан на нерешительности и неспособности предсказать - правильно ли вы поступаете или нет? Вместе с тем вы испытываете приятное возбуждение от момента, которого так долго ждали. В этой ситуации главное - полагаться на свое сердце и интуицию и верить в себя. Карьера и финансы не являются приоритетами в этом месяце, за исключением планов на будущее.

"8"

Карьера и финансы находятся сейчас в фокусе внимания. Трудолюбие + практичность - формула успеха. Сейчас не время сидеть и беспечно смотреть по сторонам, необходимо быть в тонусе, держать глаза широко открытыми и воздержаться от ненужного риска. Идите только проверенными дорогами. Все вопросы, связанные с деньгами, должны решаться с особой тщательностью, но шансы на положительный исход очень высоки. Если вы мудры и осторожны, то сможете значительно пополнить свой банковский счет.

Этот месяц приносит сильные эмоции и в личные отношения. Велика вероятность разочарования - и исцеление займет некоторое время. Если же у вас пока нет пары, возможно, деловое знакомство перерастет в романтическое.

"9"

Весь этот год для вас одновременно эмоциональный и очень требовательный. И в июле стоит позаботиться о незаконченных делах. Отношения, которые были проблемными в последнее время, достигнут критической точки. На самом деле июль испытывает вас на прочность во всех сферах - готовы к этой проверке?

Ваше спасение - дипломатия и деликатность, качества, которые придется использовать максимально, чтобы избежать жесткой конфронтации. Работайте со сложными вопросами спокойно и терпеливо, и победа окажется за вами. Расставайтесь с прошлым без сожаления - вы освобождаете место для новых подарков судьбы. Да, от ностальгии никуда не деться, но через нее придет и исцеление на личном уровне. Вам нужно разобраться в себе. Месяц потребует баланса: вы чувствуете себя очень эмоционально, но в то же время должны сосредоточиться на нуждах других. Перестаньте жалеть себя и подумайте о тех, кто нуждается в большем сочувствии. Это станет эмоциональным спасением.

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