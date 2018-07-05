8 признаков того, что вы эмоционально истощены и нуждаетесь в помощи

Жизнь - это путь, наполненный неожиданными поворотами, крутыми подъемами и спусками. Несомненно, жизнь - это борьба. Многие люди готовы скорее ступить на путь саморазрушения, чем взглянуть жизни в лицо. В жизни каждого присутствуют как подъемы, так и падения, и если быть недостаточно осторожным, можно потерять самого себя во время очередного падения. Так быть не должно. Даже если жизнь преподносит вам испытания, вы все равно должны оставаться победителем. Возьмите контроль над своей жизнью в свои руки и не позволяйте ей поглотить себя. В противном случае, это может негативно сказаться на вашем физическом, эмоциональном и духовном здоровье. В этой статье речь пойдет именно об эмоциональном здоровье. Всегда нужно оставаться эмоционально уравновешенным, что, в свою очередь, может быть очень непросто в нашем тяжелом мире. Вам необходимо прикладывать все возможные усилия для того, чтобы оставаться эмоционально сильными. Если вы замечаете, что вам это не удается, значит настало время внести в свою жизнь некоторые изменения.

Нельзя откусить больше, чем вы сможете прожевать. Не думайте, что у вас есть какие-то сверхспособности. Вы - обычный человек и у вас есть свой предел возможностей и свои слабости. В этом нет абсолютно ничего плохого. Вот несколько тревожных признаков того, что у вас может быть эмоциональное истощение.

1. Вы постоянно раздражены

Вы стали недоброжелательны и агрессивны. Вас настолько легко вывести из себя, что с вами рядом стало просто невыносимо находиться. Вы заставляете окружающих вас людей испытывать сильный дискомфорт.

2. У вас нет мотивации

У вас пропала мотивация и жизнь стала вам неинтересна. Она больше не вызывает у вас чувство волнения или радости. Жизнь стала вам настолько безразлична, что даже не вызывает у вас скуку.

3. У вас частые приступы тревоги

Вас волнует и тревожит буквально все, что с вами происходит. Вам кажется, что вы не в состоянии со всем справиться и поэтому начинаете выходить из себя.

4. У вас проблемы со сном

Вы не можете уснуть по ночам потому что в вашей голове куча мыслей, которые вас тревожат. Вы пытаетесь уснуть, но ваш разум никак не может успокоиться.

5. Даже незначительные мелочи могут вас расстроить

Вас очень легко вывести из себя и вы готовы взорваться из-за любой мелочи. Так происходит потому, что эмоционально, вы уже находитесь на грани.

6. Вас мучают постоянные головные боли

Головные боли являются физическим признаком проблем с эмоциональным здоровьем. Вам нужно взять все свои чувства и эмоции под контроль, а иначе, у вас никогда не получится избавиться от этой проблемы.

7. Вы много плачете

Плаксивость является результатом реакции вашего организма на эмоциональные травмы. Он просто не в состоянии с ними справиться и пытается найти выход, чтобы получить хоть какое-то облегчение.

8. Вы перестали ощущать привязанность к людям

Вы изолируете себя и все больше начинаете отдаляться от людей, которые хотят быть вам близки.

Если все вышеописанные признаки касаются вас и вашей жизни, значит велика вероятность того, что вы духовно и эмоционально истощены. Это серьезно и подобное ни в коем случае нельзя игнорировать. Заботьтесь о себе ведь ваше здоровье и благополучие превыше всего.

Если вы чувствуете, что не сможете обойтись самостоятельно - обратитесь за помощью к специалисту. Если вы хотите поделиться этим с друзьями и семьей - сделайте это. Вы не должны справляться со всем в одиночку. Обратитесь к своим близким за пониманием и поддержкой. В конце концов, близкие никогда не оставят вас в беде. И самое главное: всегда следите за своими чувствами.

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