У кого из знаменитостей нет собственного дома

Леди Гага

Певица уверяет, что ее дом - на сцене: "А вот эта привязка к одному месту с кучей мебели мне не нужна. Может, когда-то мне и захочется обосноваться в собственном жилище. Но пока я получаю удовольствие совсем от другого".

Рита Ора

Как ни удивительно, певица до сих пор живет у сестры, потому что из съемного дома ее попросили удалиться: девушка слишком старалась, записывая новый альбом, и откровенно раздражала соседей.

Роберт Паттинсон

Главный вампир всех времен и народов Роберт Паттинсон чуть не купил себе особняк в Лос-Анджелесе - но в последний момент передумал. "Наверное, я слишком требовательный! - признавался актер. - Надо поумерить аппетиты - и все сразу срастется. А то без собственных стен, не буду скрывать, очень тяжело".

bazaar.ru