Вещи, которые мешают настоящему счастью

Единственное, что мешает вам стать счастливыми, - это вы сами. Именно вы устанавливаете себе границы, а не кто-то другой. Какой бы ни была ваша проблема, каким бы ни был ваш возраст и где бы вы ни жили, вы имеете право на счастье. Пришло время признать, что будущее находится в ваших руках, и пора что-то с этим делать!

Оправдания

Самый простой способ избежать чего-то - найти себе оправдание. Все мы так делаем, когда не можем выделить время на поход в спортзал или отказываемся изучать новый язык, мотивируя это возрастом. Я уверена, что что-то внутри подсказывает вам о том, что это неправильно, но вы всегда находите способ это проигнорировать, так ведь? Но если вы решили стать счастливыми, то пришла пора прогнать лень. Никогда не поздно положить начало чему-то новому и захватывающему.

Неудавшиеся отношения

У каждого есть свое прошлое, и этого не изменить. Но вы ведь не собираетесь с этим мириться, правда? Огромная часть нашего прошлого, тянущая нас назад, связана с романтическими отношениями. Любому человеку будет тяжело принять тот факт, что все приложенные усилия и время были напрасными. Хотите стать счастливыми? Попрощайтесь с прошлым и откройте себя будущему!

Переживания

Переживания ни к чему не приведут. Они не помогут избавиться от наболевшей проблемы, вредят продуктивности и здоровью. Избавление от стресса начинается с принятия того факта, что вы уже ему подвержены. Сделать это не так сложно, просто постарайтесь найти способ собрать воедино все ваши мысли. Медитация позволит вам очистить свой разум и будет полезной для тела. Так почему бы не попробовать?

Зависимость

Избавьтесь от своей зависимости и начнете получать удовольствие от жизни. И не важно, что это - наркотики или алкоголь, потому что все это плохо сказывается на вашем успехе. Однако наличие плохой привычки сначала нужно принять. А еще вы не должны отказываться от помощи, ведь именно для этого работают специально обученные люди, способные научить вас избавляться от подобных проблем и подробно объяснить, как этот процесс проходит.

Поспешные решения

Нет никакой спешки. У вас хватит времени на все, чтобы ничего не пропустить, даже если решите "сойти с дистанции" и немного подумать. Бесспорно, иногда очень важно позволять себе случайные и безумные поступки, но по большей части все ваши решения должны быть результатом тщательных размышлений. Тогда вы будете знать о причинах того или иного решения, и каких от него можно ждать последствий. Сталкиваясь с необходимостью выбора, делайте глубокий вдох и думайте над тем, что вам подойдет лучше всего.

Сожаления

Говорят, что с возрастом человек умнеет. Накопленный опыт помогает нам судить о правильности или неправильности принятых ранее решений. Это неприятная цена знаний, но результат определенно того стоит. Вам необходимо принять тот факт, что идеальных людей не существует - все мы рано или поздно ошибаемся. Самая важная часть в борьбе с сожалениями - простить себя и попросить прощения у окружающих. Не стоить заставлять себя страдать из-за того, что уже прошло.

Обида

Если вы ищете прощения у других людей, то сначала должны научиться прощать сами. Обвиняя и осуждая других людей за былые проступки, вы ничего не добьетесь. Отпустите свои обиды, освободив в своей жизни место хорошим вещам. И да, подобные негативные мысли лишь создают дополнительную нагрузку на ваш мозг, а освобождение от них позволяет снова почувствовать себя открытым миру.

Контроль над будущим

Мудрые решения и продуманные планы это одно, а вот попытки повлиять на то, как все обернется в конечном итоге, это уже совершенно другой разговор. К сожалению, независимо от приложенных усилий, люди не умеют предсказывать будущее, и на то есть очень хорошая причина. Когда происходит что-то неожиданное, у вас нет возможности это предотвратить. В итоге ваша жизнь становится намного проще. Большие ожидания способны разрушать даже хорошее, поэтому прекратите контролировать все вокруг и просто получайте удовольствие от жизни.

Безответственность

У вас может ничего не получаться из-за безответственности и несерьезного подхода. Секрет успеха везде один и тот же, будь то работа, отношения или семья: если вы хотите чего-нибудь добиться, то должны прикладывать к этому усилия. Сейчас вы еще не подозреваете о наличии своей неудовлетворенности жизнью, но это зерно сомнения прорастает очень быстро. Поэтому возьмите себя в руки и приступайте к работе!

Плохая компания

Не важно, почему вы следуете за человеком (хотите с ним подружиться или построить отношения), просто немедленно прекратите делать это. Если он не ценит вас и ваши усилия настолько, чтобы дать вам шанс, то объяснения будут лишними - он вас недостоин! Да, с этим трудно справиться и вас, несомненно, ждет разочарование. Вы уже сделали все возможное, и если этого по-прежнему недостаточно, то пора смириться и научиться жить дальше.

Угодничество

Разве кто-то составил перечень людей, которым вы должны услуживать всю свою жизнь? Вряд ли. Конечно, приносить окружающим счастье - это довольно широкий жест, и то чувство, которое возникает, когда вы вызвали улыбку на чьем-то лице, ни с чем не сравнится. Но когда все ваши усилия перестают давать отдачу, следует остановиться и посмотреть, что будет дальше. Искренним отношениям это не навредит, ведь обе стороны хотят поддерживать существующую между ними связь. Другими словами, даже не пытайтесь сделать в одиночку то, где нужны совместные усилия.

Собственные границы

Отсутствие веры в себя возводит вокруг вас невидимые стены. Мы не узнаем, на что способны, если сначала не попробуем. Я уверена в существовании как минимум нескольких вещей, что вам бы хотелось попробовать, но вы не можете решиться на них из-за страха. Что ж, вот он идеальный момент избавиться от мнимых границ и, наконец, почувствовать себя живым!

Грусть

Решительные и успешные личности не позволяют себе опускать руки. Бессмысленно тратить на это время - вы только понизите свою самооценку и выбросите на ветер время, которое можно было потратить на то, что приносит счастье и удовлетворение. Если вам снова станет грустно, подумайте, что послужило причиной, и сделайте выводы, чтобы этого не повторилось. Даже неприятный поворот событий может иметь положительные последствия - конструктивное мышление способствует достижению успеха, поскольку способность объективно оценивать обстоятельства уменьшает количество случаев, заставляющих вас расстраиваться.

Недопонимание

Многие проблемы начинаются с поисков человека своего места в мире. Не каждому суждено родиться с невероятными талантами, поэтому "обычным" людям так легко сразу найти себе единомышленников. Поймите, быть "необычным" не так плохо. Ваша неспособность найти себя в обществе свидетельствует лишь о том, что вы не похожи на окружающих, и что вы уникальны. Кроме того, вещи, требующие определенных затрат труда и времени, помогают начать ценить свои достижения и не принимать их как должное. Когда у вас все получится, вы осознаете, что оно стоило всех тех проблем, через которые вам пришлось пройти, будучи аутсайдером.

Притворство

Если вы считаете, что под социальные требования проще всего подстроиться, если скрывать от людей свою истинную натуру, то сильно заблуждаетесь. Джина нельзя удерживать в бутылке вечно. Вам будет сложно, вы станете уязвимым, но если вам хочется, чтобы люди любили вас по-настоящему, придется снять перед ними маску. Делайте все постепенно, не сдавайтесь и у вас все получится!

Поиск легких путей

Знакомо ли вам сладкое чувство удовольствия, когда вы получаете вознаграждение за свой продолжительный и тяжелый труд? Отказываясь полностью уделять все свое внимание и силы поставленному заданию, вы никогда этого не почувствуете. Вряд ли вас ждет наследство от родственника, о существовании которого даже не подозревали, или лотерейный выигрыш, который изменит всю вашу жизнь. Пришло время закатать свои рукава и заработать то, о чем мечтаете.

Старые вещи

Как правило, у человека формируется сильная эмоциональная связь с некоторыми вещами, особенно с одеждой. Так, для кого-то старая рубашка может служить напоминаем о бывшей возлюбленной, которая плохо с ним обошлась, поношенный свитер - о давно прошедшем Рождестве во время развода родителей, а старомодная сумка может быть подарком друга, с которым вы больше не общаетесь. Все важные воспоминания и так остаются с вами, но если вы продолжаете собирать одежду и прочие аксессуары, то скоро превратите свой дом в музей прошлого. А это еще хуже, чем держать настоящие скелеты в шкафу.

Необязательно покупать только брендовую одежду. Так, вместо покупки сверхдорогой сумочки, куда помещается один мобильный телефон, лучше подберите себе добротный рюкзак, куда сможете сложить все необходимое. Пускай ваша одежда "берет" не количеством, а качеством.

Нездоровая еда

Когда наступают тяжелые времена, качество вашего питания сразу же отражается на вашей внешности. Вкусная еда с высокой энергетической ценностью поможет вам избежать ожирения. Единственное, что от вас требуется, - это научиться готовить такие блюда. А научиться может абсолютно каждый, необходимо лишь немного попрактиковаться. Отличным решением станет посещение специальных кулинарных курсов или просмотр распространенных сегодня онлайн-руководств и интерактивных рецептов, благодаря которым вам даже не придется выходить из дома. Наблюдая за тем, как готовит профессионал, вы получаете нужное вдохновение, а это первый шаг на пути к освоению нового навыка.

Отвращение к своему телу

Чтобы было бы с нашим миром, если бы все люди выглядели одинаково? Каждый человек выглядит уникально, в этом и заключается понятие "прекрасного". Вам не нужно тратить каждую секунду своего времени на переживания о мнении окружающих. Важно заботиться о своем теле, заниматься физическими упражнениями и развивать его, а все остальное оставить на попечение матушки-природы. Будете ли вы счастливы, зависит от того, насколько вы готовы принять себя. Если вы сами себе не нравитесь, то как вы можете нравиться кому-то другому?

Деньги

Деньги являются главной причиной стресса. Все мы переживаем о том, что нам не хватит финансовых ресурсов на покупку красивых вещей. Но в погоне за деньгами мы пропускаем все самое интересное. Начните смотреть на деньги так, словно это очередное ваше задание в офисе: сделайте то, что от вас требуется, и забудьте об этом. Управлению деньгами нужно научиться, и если у вас нет опыта в этом деле, советуем почитать специальную литературу.

Ваша жизнь станет значительно легче и счастливее, если вы научитесь контролировать свои денежные потоки.

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