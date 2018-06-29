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29 июня 2018 19:13

Меган Маркл носит туфли на два размера больше, и вот почему - ФОТО

На днях стало известно о том, что Меган Маркл первой из королевской семьи номинирована на модную премию. Удастся ли ей обойти Блейк Лайвли и Зендаю Коулман, узнаем 12 августа, а пока хотим поговорить о том, почему супруга принца Гарри носит туфли, которые ей велики. 

  

Вы когда-нибудь обращали внимание на ноги Меган Маркл? Они очень худые! И потому кажется, что любая обувь (а особенно - любимые герцогиней Сассекской остроносые лодочки) ей велика.

  

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Woman.ru, супруга принца Гарри намеренно покупает себе туфли на размер-два больше. Этот прием экс-актриса использует еще со времен работы в Голливуде. Постоянные мероприятия с проходами по красным дорожкам научили ее главному - платье может быть узким, юбка слишком короткой, но нет ничего хуже, чем впивающиеся в опухшие к вечеру ноги туфли. Всегда есть вероятность потерять такую обувь, но тут Меган Маркл стоит брать пример с Кейт Миддлтон, которая носит специальные колготки с силиконовыми полосками на ступнях.  


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