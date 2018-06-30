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30 июня 2018 11:00

5 продуктов, стимулирующих рост волос - ФОТО

Один из главных секретов красивых и густых локонов - сбалансированное питание и правильный рацион. Бьюти-эксперты и трихологи выделяют определенные продукты, которые стимулируют рост волос, защищают, а также улучшают циркуляцию крови в зоне волосяных фолликулов. Стоит сказать, для того чтобы правильно подобрать себе диету для роста локонов, необходимо помнить, что они состоят в основном из кератина - белка, построенного из аминокислот: цистеина (синтезируется из В6), гистидина, тирозина и лизина. Некоторые из этих веществ содержат атомы серы, которая также важна для нашего организма. Мы собрали 5 продуктов, в составе которых есть эти ингредиенты, а также необходимые витамины, стимулирующие быстрый рост волос и их красоту.

1. Лосось и красная икра

Трихологи пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу лосося способствует предотвращению выпадения волос и стимулирует их рост. Это связано с тем, что красная рыба богата тирозином, жирными кислотами омега-3, железом и витамином В12, фосфором и кальцием, которые отвечают за густоту локонов. Что касается красной икры, то она является источником всех четырех аминокислот (цистеина, гистидина, тирозина и лизина), а также витаминов A, B, D и С, которые интенсивно действуют на кожу всего тела, предотвращают процесс старения, улучшают иммунитет и способствуют красоте волос.

2. Говяжья печень

Говяжья печень является лидером по содержанию полезных составляющих для роста волос: витаминов группы В и железа, а также биотина, дефицит которого вызывает выпадение волос и перхоть. Также стоит отметить, что в этом продукте высокое содержание витамина А, который активизирует рост волос и делает их блестящими и здоровыми. Совет: печень лучше покупать немороженую, а при приготовлении не сильно зажаривать.

3. Орехи

Мало кто знает, что орехи являются настоящими витаминными бомбами для волос. Например, в миндале содержится витамин B5, а также тирозин, оба они влияют на обогащение волосяных луковиц кислородом, а также укрепляют корни. А фундук, арахис и фисташки содержат магний, селен, эллаговую кислоту и антиоксиданты. Что касается грецкого ореха, то он является лидером среди орехов по содержанию аминокислоты гистидина, из которой состоят волосы. Всего несколько орешков в день помогут избавиться от ломкости и выпадения локонов, а также придадут здоровый вид коже лица.

4. Бурый рис

Употребление бурого нешлифованного риса способствует прочности костных тканей, так как в его составе высокое содержание гистидина, а также магния и кальция, что положительно воздействует на структуру волос и ногтей и стимулирует их рост.

5. Куриные и перепелиные яйца

Помимо белка, который является строительным материалом всего организма, яйцо содержит (как и красная икра) все важные аминокислоты, а также является источником серы, которая просто необходима для роста волос. Эксперты рекомендуют употреблять не больше одного куриного яйца в день, а вот перепелиные яйца являются более диетическим вариантом и безопасны для аллергиков.

bazaar.ru


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