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29 июня 2018 09:10

«Голова болит» - Новая любимая инстаграм-поза моделей - ФОТО

Главная "головная боль" инстаграмма вот уже пару месяцев - модная звездная поза, заполонившая наши ленты. Представьте, как в моменты сильной мигрени хватаетесь за голову и трете виски - оказывается, это лестный жест для нашей внешности. "Поза мигрени", придуманная визажистом Нам Во, - это когда вы одной или двумя руками вытягиваете лицо вверх в районе висков, как если бы у вас раскалывалась голова от жары или тяжелого рабочего дня, проведенного за компьютером. Скулы становятся более подчеркнутыми, а брови - приподнятыми. Чем не эффектная временная подтяжка?

Визажист Во, автор инстаграм-тренда, призналась, что всегда просит моделей позировать таким образом. Ко всему прочему, это отличный способ продемонстрировать свежий маникюр!

Одним из первых "позу мигрени" начали практиковать сестры Белла и Джиджи Хадид и другие знаменитости. Эй, у кого-нибудь есть аспирин?

elle.ru


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