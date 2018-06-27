6 упражнений для тренировки мозга, которые сделают вас счастливее

"Ваш мозг просто-напросто создан природой с большей склонностью воспринимать неприятные новости. Эта склонность срабатывает настолько автоматически, что ее можно распознать на самых ранних стадиях обработки мозгом информации". - Хара Эстрофф Марано "Склонность мозга к негативу"

Склонность к негативу

У многих людей негативное мышление входит в привычку. Да, для многих людей это окажется слишком горькой пилюлей, но как бы то ни было, это правда. Неприятная, но правда. Это подтверждают результаты одного из экспериментов, проведенных доктором медицины Джоном Качиоппо, профессором Университета Чикаго.

Качиоппо показывал участникам эксперимента изображения, обычно вызывающие позитивные чувства (к примеру, красивых животных или новенькие машины), после чего показывал тем же участникам изображения, вызывающие негативные и нейтральные эмоции.

Энцефалограммы и прочие методы исследования мозга показали, что электрическая активность коры больших полушарий мозга, подвергшегося воздействию негативных стимулов, куда выше, чем в случае позитивных и нейтральных стимулов (кора головного мозга играет важнейшую роль в создании и поддержании сознания человека).

Ученые связывают тенденцию мозга видеть все в негативном свете с нашими врожденными инстинктами реагирования на опасность в стиле "бей или беги".

Чтобы пересилить нашу врожденную склонность видеть все вокруг в негативном свете, мы должны переобучить наш разум и мозг, и лучший способ сделать это - заняться упражнениями по позитивному мышлению.

Если мы сможем сделать так, чтобы позитивное мышление вошло у нас в привычку, мы непременно станем свидетелями позитивных преображений в практически каждой сфере нашей жизни.

Мы начнем думать, чувствовать и действовать более позитивно. Ну а это, в свою очередь, укрепит наши личные отношения, сделает нас продуктивнее, наполнит наши сердца чувством благодарности, и, в целом, поможет нам увидеть окружающий мир в более ярком свете.

Ну как, вас прельщает такая перспектива? Тогда за дело!

Мы представляем вам 6 упражнений по позитивному мышлению:

1. Цените настоящее

Мартин Зелигман, директор "Сети позитивной психологии", считает очень важным четко определить, что именно для нас является "хорошей жизнью".

Зелигман рекомендует регулярно заниматься тем, что он называет упражнением "прекрасного дня". Это упражнение заключается в четком представлении того, как должен выглядеть ваш идеальный день. Как только вы создадите в своем сознании его общие черты, постарайтесь последовательно воплотить ваше представление в жизнь, наслаждаясь каждым моментом каждой жизненной ситуации.

2. Дышите правильно

Из всех шести советов этот может оказаться самым важным. В правильном дыхании скрыта великая сила - нужно только обращать на него больше внимания.

Большую часть времени мы не обращаем внимание на то, как мы дышим. Проблема в том, что, если только вы не мастер йоги, ваше "обычное" дыхание, скорее всего, заставляет желать лучшего. Гнев, тревожность, страх, стресс и напряженность практически автоматически делают ваше дыхание учащенным и поверхностным.

Все, что вам понадобится для того, чтобы исправить эту ситуацию - пять минут наедине. Неважно, испытываете вы или нет приступ тревожности, печали или других негативных эмоций - выделите себе пять минут несколько раз в день, чтобы сосредоточиться на вашем дыхании.

Это быстрое, но полезное упражнение занимает не более пяти минут, но способно помочь вам практически в любой ситуации:

Сядьте на стуле или кресле ровно, но не слишком напряженно. Плечи назад, грудь вперед.

Сложите руки на коленях и расслабьте их.

А теперь, сосредоточившись на ощущениях в ваших ноздрях, сделайте глубокий 3-секундный вдох через нос. Этот вдох должен заполнить ваш живот и диафрагму.

Слегка выверните губы, и сделайте медленный выдох через рот - так, чтобы он занял шесть секунд.

Повторите упражнение шесть раз.

Простой способ запомнить это упражнение - запомнить числа 3-3-6. 3-секундный вдох, 6-секундный выдох, повторить 6 раз!

В дыхании скрыта огромная сила, и вы способны обратить ее вам на пользу, если только будете обращать на него внимание.

3. Слушайте музыку

Слушайте любую музыку, которая поднимает вам настроения. Лично для меня плейлист из расслабляющей, медитативной музыки и "белого шума".

Хорошая музыка не только ласкает наш слух, но и повышает уровень выработки химических веществ в нашем организме, способствующих улучшению настроения.

Так что расчехляйте ваши наушники и колонки - и вперед!

4. Выражайте свою благодарность

В природе человека всегда и постоянно стремиться к лучшему, в чем бы это "лучшее" ни заключалось.

Взгляните на вашу жизнь. Строили ли вы планы, как достичь того самого, "настоящего" счастья? Думали ли над тем, когда именно вы его достигнете?

"Вот закончу институт, и буду счастлив". "Вот дострою дом..." "Вот устроюсь на ту работу, на которую хочу..." "Вот разбогатею..." "Вот женюсь..."

Нет, я не хочу сказать ничего плохого, все это, без сомнения, замечательные вещи, но...

Но они перестают делать нас счастливыми, когда мы забываем о них, начиная воспринимать их, как должное! Благодарность, особенно каждодневная, искренняя благодарность, оказывает невероятно благотворное влияние на нашу жизнь - прежде всего потому, что она напоминает нам о том, что у нас уже есть. Более того, она может напомнить нам о том, что нам не так уж и нужно очень и очень многое из того, что мы хотим заполучить.

Вы можете практиковать благодарность каждый день: просто заведите себе блокнот, и записывайте в него каждое утро по три вещи, за которые вы благодарны судьбе.

5. Улыбайтесь

Широкая и яркая улыбка вполне способна сделать вашу жизнь светлее.

Многие исследователи пришли к выводу, что улыбки (неважно, искренние или нет), способствуют выработке нашим телом "гормонов счастья", воздействующих на наш мозг, и настраивающих его на позитивный лад.

В Университете Калифорния-Беркли было проведено исследование, затронувшее период в 30 лет. Исследователи изучали улыбки учеников на старых групповых фото выпускников разных школ, а после оценивали их благополучие и успешность в последующей жизни.

Исследователи пытались выяснить следующее: насколько счастливыми и длительными были браки этих людей, насколько высокие баллы они получат в стандартизованном тесте на счастье и благополучие, а также насколько воодушевляющим они оказались для остальных.

Как выяснилось, те, кто на групповых фото улыбался шире и искреннее, получали более высокие баллы и оценки по всем перечисленным выше параметрам.

6. Упрощайте

Практически все мы испытываем хотя бы одно пагубное или малополезное пристрастие - к нашим телефонам и прочим гаджетам, к наполнению наших домов вещами, которые нам совсем не нужны, к заеданию наших проблем слишком обильной и калорийной пищей, к забиванию всего нашего свободного времени дополнительной работой... но как бы то ни было, многим из нас явно пошло бы на пользу упрощение наших жизней и избавление от лишнего.

Упрощение и его "двоюродные братья" - минимализм и избавление от лишнего - могут сделать вашу жизнь намного легче.

Возможно, вас это удивит, но во многих случаях меньше значит больше, и эти три волшебных слова применимы практически ко всему, включая наше имущество и отношения с людьми. Чтобы перечислить все аспекты упрощения, стоило бы написать отдельную статью, но если пройтись по ним вкратце, оно может означать:

меньше ненужной одежды

меньше хлама

больше открытого пространства (как на работе, так и дома)

меньше долгов (а лучше - их отсутствие)

меньшая привязка к автомобилю и большая свобода передвижения

ограничение ожиданий

И так далее, и тому подобное. Сделайте вашу жизнь проще - и результат вас изрядно удивит!

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