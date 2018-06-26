Как научиться не обращать внимания на чужое мнение

Ариана Гранде

"Я - за правду и справедливость. Когда я читаю в сети все то, что обо мне пишут, просто выдыхаю и говорю себе: "Ариана, ты знаешь, что это неправда. Так к чему все эти переживания?" На самом деле очень важно быть уверенным в том, что, оставаясь один на один с самим собой, тебе не стыдно. За поступки, за поведение. А остальное все ерунда. Пусть говорят".

Скарлетт Йоханссон

"Всегда смеюсь, когда меня осуждают. Тем более что в 99% случаев это полный бред. Вот все говорят, что я поймала звезду. Но я ведь знаю, что это не так! Черт, у меня же даже райдера человеческого нет!"

Лили Джеймс

"А просто жить нужно не для других, а для себя и своих близких. Имеет ли смысл прислушиваться к людям, которые только и мечтают, что втоптать вас в грязь? Подумайте сами. Нельзя заботиться о мнении сплетников и при этом двигаться вперед".

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