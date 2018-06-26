10 причесок для длинных волос как у Блейк Лайвли - ФОТО

Одна из главных красавиц Голливуда - 30-летняя Блейк Лайвли - считается настоящей иконой стиля, у которой, к слову, даже нет стилиста. Актриса обладает великолепным вкусом: ее образы для красных дорожек всегда продуманы до мелочей, а прически - безупречны и небанальны одновременно. Мы решили рассмотреть 10 лучших причесок Блейк Лайвли, которые стоит взять на вооружение!

1. Растрепанная коса

Блейк обожает косы, часто декорируя их небольшими плетеными косами и выпущенными прядями. Такой вариант отлично подойдет для тех, кто любит расслабленность в образе и при этом ищет интересные идеи для вечернего выхода.

2. Конский хвост

Эта прическа зрительно вытягивает лицо и удлиняет шею. Варианты от Лайвли всегда отличаются гладкостью, блеском - и стоит отметить, что волосы должны быть идеально прямыми.

3. Элегантный пучок

Звезду "Сплетницы" часто можно увидеть и с пучком, ведь такая укладка подчеркивает скульптурность лица и идеально подходит для вечерних образов.

4. Прическа "мальвина"

Эта поэтичная и романтичная укладка подходит для тех, кто выбирает для своих образов не только платья, но и вещи в стиле спортивный шик. Убранные назад пряди визуально добавляют образу женственности и сужают лицо.

5. Начес в стиле 60-х

Блейк обожает стиль 60-х, часто используя в своих образах его знаковые детали: платья с геометрическими принтами, юбочные костюмы и, конечно, прически в стиле Джеки Кеннеди. Повседневный вариант от Блейк: волосы, убранные назад с помощью широкого ободка или повязки.

6. Высокая коса

Еще один вариант высокой укладки, который на самом деле можно повторить за 5 минут. Стилисты рекомендуют сначала сделать высокий хвост, а затем заплести его в косу, связывая пряди туже к концу косы.

7. Кудри в стиле 80-х

Слегка растрепанные волны, ниспадающие на плечи, укладываются в косой пробор - одна из любимых причесок не только Блейк, но и любимой миллионами Кэрри Брэдшоу. Стилисты рекомендуют плести на ночь косы или сделать завивку с помощью щипцов небольшого диаметра. Кстати, ни ветер, ни головные уборы такой укладке не помеха.

8. Небрежный пучок

Одна из любимых укладок Одри Хепберн и Элизабет Тейлор с годами не теряет актуальности. Блейк Лайвли обожает небрежные высокие пучки, которые часто декорирует ободками или цветами. Стоит отметить, что такой вариант хорош как для светского мероприятия, так и для офисного образа.

9. Прическа в стиле хиппи

Поклонники давно подметили, что Лайвли неравнодушна к стилю бохо, но предпочитает использовать его исключительно в деталях. Например, один из самых распространенных вариантов прически Блейк - убранные пряди, заплетенные в тонкие косы, которые обрамляют голову словно цветочный венок.

10. Косой пробор + убранные передние пряди

В своих интервью Блейк признается, что ее любимый вариант укладки - чуть завитые волосы, часть которых убирается назад с помощью невидимок. С такой прической звезда чувствует себя женственной, ведь ощущение чуть струящихся локонов по плечам прибавляет легкости и воздушности.

bazaar.ru